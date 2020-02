LIVE Sport, DIRETTA 2 febbraio: Brignone-Goggia, magica doppietta a Rosa Khutor, Djokovic affronta Thiem a Melbourne

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.00 SCI ALPINO – La Valanga Rosa colpisce ancora. Il momento magico dello sci alpino femminile italiano non si ferma più, con la quarta doppietta azzurra della stagione. Trionfo di Federica Brignone nel superG di Rosa Khutor davanti a Sofia Goggia. Una gara veramente eccezionale quella di Brignone, che centra il quarto successo di una stagione strepitosa (14° della carriera) e che ora la vede al primo posto della classifica di supergigante e addirittura sognare in quella generale, dove è seconda alle spalle di Mikaela Shiffrin. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

9.09 SOFTBALL – Termina con onore in semifinale il cammino della Nazionale italiana di softball nell’Australia Pacific Cup 2020, con la Selezione del Bel Paese capace di disputare un’ottima gara, venendo però eliminata per mano del Giappone, che in seguito si aggiudicherà il torneo, superando anche le Travelodge Aussie Spirit per 7-0. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

9.01 SALTO CON GLI SCI – Stefan Kraft domina a Sapporo la seconda gara di Coppa del Mondo di salto con gli sci 2019-2020 che si tiene a Sapporo, in Giappone: è l’austriaco Stefan Kraft, che chiude di fatto i giochi già con un primo, eccezionale salto, valutato anche con un 20 (scartato perché i tre voti validi sono tutti 19.5), con il quale rifila 14 punti di vantaggio a tutti, ribaditi e ampliati con la seconda serie CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.42 NBA – I risultati della notte NBA. Tornano al successo i Lakers, Lillard continua a dominare, vittorie per Clippers e Celtics CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.37 CICLISMO – Dries Devenyns si è aggiudicato la Cadel Evans Ocean Road Race disputata in Australia, beffando nel finale in volata il russo Sivakov CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, domenica 2 febbraio 2020: oltre al corposo programma degli sport invernali con lo sci alpino in prima fila che si dividerà tra Rosa Khutor per quanto riguarda il Circo Bianco al femminile e Garmisch per gli uomini, spicca la finale degli Australian Open di tennis tra Novak Djokovic e Dominic Thiem, ma sarà protagonista anche il Sei Nazioni di rugby femminile con l’Italia che se la vedrà contro il Galles per provare a mettere alle spalle lo 0-42 subito dai colleghi maschi.

Come ogni domenica che si rispetti vivremo tantissimi sport di squadra. La Serie A sarà di scena con i match della 22a giornata, ma non andranno dimenticati anche basket e volley con la finale della Coppa Italia femminile, come sempre grandi protagonisti. Attenzione anche ai Mondiali di ciclocross che entrano nel vivo. Sempre per tornare agli sport invernali saranno in scena slittino, bob, sci di fondo e biathlon, per gli appuntamenti della Coppa del Mondo che, mano a mano, vanno verso la conclusione.

OA Sport quindi vi offre la Diretta Live di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, domenica 2 febbraio 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 08.30. Buon divertimento!

