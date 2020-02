Sei Nazioni 2020, i convocati dell’Italia per il ritiro di Parigi. Franco Smith chiama 30 azzurri

Il CT Franco Smith ha diramato le convocazioni per il raduno dell’Italia del rugby in programma a Parigi, in vista della seconda giornata del Sei Nazioni 2020: oltre ai convocati di Cardiff rimpinguano il numero degli azzurri e lo portano a 30, Giulio Bisegni, Jimmy Tuivaiti e Federico Ruzza.

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER IL RADUNO DI PARIGI

Piloni

Pietro CECCARELLI (Edinburgh Rugby, 9 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 1 cap)

Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 41 caps)

Marco RICCIONI (Benetton Rugby, 8 caps)

Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 3 caps)

Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 25 caps)

Oliviero FABIANI (Zebre Rugby Club, 10 caps)

Federico ZANI (Benetton Rugby 14 caps)

Seconde Linee

Dean BUDD (Benetton Rugby, 27 caps)

Niccolò CANNONE (Argos Petrarca Rugby/Benetton Rugby, 1 cap)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 18 caps)

Alessandro ZANNI (Benetton Rugby, 118 caps)

Flanker/n.8

Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 5 caps)

Giovanni LICATA (Zebre Rugby Club, 9 caps)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 23 caps)

Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 14 caps)

Abraham STEYN (Benetton Rugby, 37 caps)

Jimmy TUIVAITI (Zebre Rugby Club, 5 caps)

Mediani di mischia

Callum BRALEY (Gloucester Rugby, 6 caps)

Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 37 caps)

Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club, 15 caps)

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 55 caps)

Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 40 caps)

Centri/Ali/Estremi

Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 23 caps)

Giulio BISEGNI (Zebre Rugby Club, 14 caps)

Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 24 caps)

Matteo MINOZZI (Wasps Rugby, 17 caps)

Luca MORISI (Benetton Rugby, 30 caps)

Leonardo SARTO (Benetton Rugby 35 caps)

Alberto SGARBI (Benetton Rugby, 29 caps)

Foto: LaPresse