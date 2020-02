F1, Mattia Binotto sulla coppia Leclerc-Vettel: “Il loro rapporto è positivo, ma la Ferrari viene prima di tutto”

Pochi dubbi sul ritenere la gestione interna dei piloti in Ferrari uno dei temi del Mondiale 2020 di F1. Il confronto tra il monegasco Charles Leclerc e il tedesco Sebastian Vettel ha avuto delle conseguenze poco piacevoli per il team nel campionato 2019, come ricordiamo tutti a Interlagos (Brasile). Il famoso incidente tra i due alfieri del Cavallino Rampante non faceva parte dei piani della scuderia di Maranello e, in questo senso, il lavoro del Team Principal Mattia Binotto non è semplice.

In un’intervista citata da Autosport, il tecnico italo-svizzero ha sottolineato che, nonostante tutto, il rapporto tra i due sia positivo: “C’è un buon spirito e una buona rivalità nelle qualifiche. Quando Charles è dietro Seb è deluso, ma non si scoraggia. Resta, però, prioritario il target della squadra. Penso che si tratti di avere chiarezza e trasparenza durante la stagione, dovremmo parlare di qualsiasi tipo di situazione che potrebbe esserci durante la corsa al fine di evitare problemi inattesi“, le parole di Binotto.

Al di là di tutte le considerazioni del caso, solo la pista saprà dare un connotato preciso alla questione tra i due racing driver.

Foto: LaPresse