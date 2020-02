Rugby femminile, Sei Nazioni 2020: Galles-Italia 15-19. Azzurre corsare a Cardiff, impresa delle Giaguare!

L’Italia passa in Galles per 15-19 nella prima giornata del Sei Nazioni 2020 di rugby femminile e mette il primo tassello verso la rincorsa al podio passando in casa della selezione che lo scorso anno aveva costretto le azzurre al pari a Lecce. Decisive le mete di Bettoni nel primo tempo, e Magatti e Stefan nella ripresa.

Nel primo tempo le padrone di casa passano a condurre con il piazzato di Wilkins al 3′. L’Italia accusa il colpo e impiega qualche minuto per iniziare a macinare gioco, ma dopo una prima meta invalidata dal TMO al 24′, le azzurre sfondano al 32′, grazie alla meta marcata da Bettoni. Non c’è trasformazione, dunque si resta su 5-3. Poco tempo per le azzurre per festeggiare, perché al 36′ Jones riesce ad andare in meta e Wilkins trasforma, mandando le squadre al riposo sul 10-5 per il Galles.

Nella ripresa l’Italia parte forte, e dopo una nuova meta annullata dal TMO, ecco il sorpasso azzurro, con la meta al 52′ di Magatti dopo una bella azione di Barattin. Sillari dalla piazzola non sbaglia e l’Italia torna avanti sul 10-12. Cresce il volume di gioco delle azzurre, che paiono essersi finalmente sboccate ed ecco che al 62′ Stefan con una bella azione personale trova la terza meta ed anche in questa occasione, seppur da posizione non facile, Sillari centra la conversione per il 10-19. Le padrone di casa però non ci stanno a soccombere e trovano subito la meta di Jones, anche se la mancata conversione di Wilkins lascia il punteggio sul 15-19. Negli ultimi minuti il Galles è arrembante, ma l’Italia tiene strenuamente in difesa e porta a casa un successo di platino nell’economia del torneo.

Da segnalare la mostruosa prestazione di Giada Franco: la campana è stata giustamente nominata miglior giocatrice del match.

Foto: Mattia Radoni LPS