Calcio, Lukaku trascina alla vittoria l’Inter in casa dell’Udinese per 0-2 nel posticipo della Serie A 2020

Sorride all’Inter il posticipo domenicale delle ore 20.45 della 22ma giornata della Serie A di calcio: i nerazzurri passano per 0-2 in casa dell’Udinese e si riportano a -3 dalla Juventus, al secondo posto in attesa del recupero di mercoledì della Lazio. Accade tutto nella ripresa, ed i nerazzurri devono ringraziare Lukaku, match winner con una doppietta: 0-1 siglato al 64′ con un bel diagonale sfruttando al meglio l’assist di Barella, 0-2 su rigore al 71′ spiazzando il portiere avversario.

Nel primo tempo le occasioni sono poche, ma le migliori sono di marca friulana: al 10′ De Paul dribbla due difensori avversari ed impegna severamente Padelli, al 17′ l’occasione è invece per Fofana, che raccoglie un assist ma dall’interno dell’area di rigore non inquadra lo specchio. A parte i gialli per Barella e Larsen non vi sono altre emozioni nella prima frazione, che si chiude 0-0.

Nella ripresa Conte si gioca le carte Sanchez e Brozovic e dopo pochi minuti viene premiato: al 64′ bel cross di Barella per Lukaku, che controlla all’interno dell’area di rigore e con un preciso diagonale batte diretto marcatore e portiere avversario. Musso si riscatta al 69′, negando allo stesso Lukaku la gioia doppietta, che però arriva al minuto 71 quando l’attaccante si presenta sul dischetto e manda portiere da una parte e palla dall’altra, chiudendo la partita. L’Udinese si butta in avanti e nell’ultimo quarto d’ora Fofana e Lasagna vanno alla conclusione da buona posizione, senza però trovare lo specchio della porta. Finisce così 0-2 per gli uomini di Antonio Conte.

Foto: LaPresse