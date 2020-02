Slittino femminile, Coppa del Mondo Oberhof 2020: vince Anna Berreiter su Ivanova che supera Taubitz in vetta alla classifica

Anna Berreiter si aggiudica la tappa di Oberhof (Germania) settimo appuntamento della Coppa del Mondo di slittino femminile 2019-2020 e regala un sorriso al pubblico di casa che, contemporaneamente, vede Julia Taubitz perdere la vetta della classifica generale. Il quarto posto odierno costa caro alla ventitreenne teutonica, che subisce il sorpasso di Tatyana Ivanova che vola a quota 822 punti, contro i suoi 810. Giornata opaca, invece, per le azzurre, mai in gara sul budello tedesco che, solitamente, non ha mai regalato grandi soddisfazioni ai nostri portacolori.

La vittoria della prima gara odierna (alle ore 13.00 scatterà il team relay) va quindi alla padrona di casa che nessuno si aspettava, Anna Berreiter, che centra la prima vittoria in Coppa del Mondo con il tempo complessivo di 1:22.836 con il migliore tempo in entrambe le manche: 41.458 nella prima e 41.378 nella seconda. Alle sue spalle, staccata di appena 40 millesimi, la russa Tatyana Ivanova (41.474 e 41.402) mentre completa il podio la statunitense Summer Britcher a 104 millesimi (41.546 e 41.394).

Si deve accontentare della quarta posizione Julia Taubitz. La padrona di casa accusa un distacco di 131 millesimi dalla connazionale con due manche non al suo canonico livello. Quinta posizione per la russa Viktoriia Demchenko a 223, quindi è sesta la lettone Kendija Aparjode a 273, mentre è settima la terza russa, Ekaterina Katnikova a 389. Completano la top ten la svizzera Natalie Maag a 426 millesimi, nona l’austriaca Madeleine Egle a 472, infine è decima la tedesca Cheyenne Rosenthal a 570.

Lontane, invece, le italiane. Solamente diciannovesima Andrea Voetter a 1.186 (42.3237 e 41.785) davanti a Sandra Robatscher a 1.231, quindi chiude il pacchetto azzurro Nina Zoeggeler venticinquesima a 1.626.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SLITTINO 2019-2020

1 Tatyana Ivanova Rus 822 punti

2 Julia Taubitz Ger 810

3 Viktoriia Demchenko Rus 592

4 Anna Berreiter Ger 482

5 Ekaterina Katnikova Rus 477

6 Summer Britcher Usa 463

7 Andrea Voetter Ita 401

Foto: Paola Castaldi