Ciclismo, Jakob Fuglsang nel programma di doping del dott. Ferrari secondo un report segreto di Politiken

Secondo il sito danese politiken.dk ci sarebbe anche il nome di Jakob Fuglsang tra quelli dei ciclisti che avrebbero avuto contatti con il medico Michele Ferrari, travolto da uno scandalo doping. Il rapporto cui fa riferimento il portale danese sarebbe composto da 24 pagine e parlerebbe di incontri tra il ciclista ed il medico tra Nizza e Monaco, e ad uno di questi sarebbe stato presente anche un compagno di squadra di Fuglsang, Alexey Lutsenko.

Ferrari è stato bandito dal mondo del ciclismo in quanto mente del sistema doping di Lance Armstrong, e qualsiasi contatto con lui comporta illecito, che può costare fino a due anni di stop. Invece il rapporto citato da Politiken affermerebbe che il dottore avrebbe contatti tra la Svizzera, la Francia ed il Principato di Monaco con il ciclista dell’Astana.

Non essendoci però al momento comunicati ufficiali dell’UCI, l’Astana e lo stesso Fuglsang non commentano la vicenda. Attualmente Fuglsang è numero 3 nel ranking mondiale e nel 2019 ha vissuto una delle sue migliori stagioni di sempre, con la vittoria alla Liegi-Bastogne-Liegi. Al momento l’UCI non avrebbe ricevuto rapporti dalla commissione antidoping danese.

roberto.santangelo@oasport.it

Loading...

Loading...

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse