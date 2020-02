Rugby, Top 12 2020: il Valorugby batte Calvisano ed avvicina Rovigo, sconfitto dal Petrarca

Va in archivio la decima giornata del Top 12 di rugby, la penultima del girone d’andata: erano due i big match odierni, con il Petrarca Padova che batte il Rovigo per 19-16 vendicando la sconfitta in finale di Coppa Italia ed accorciando la classifica nelle prime cinque posizioni, anche grazie al successo del Valorugby per 22-16 ai danni del Calvisano nell’altra partita di cartello.

Approfittano del doppio scontro diretto le Fiamme Oro, che vincono agevolmente contro il Colorno per 42-10, mentre in zona retrocessione è fondamentale il successo per 19-18 dei Lyons ai danni della Lazio, ora ultima in solitaria e staccata dal gruppetto delle altre concorrenti per la salvezza.

Peroni TOP12 – Risultati X giornata

IM Exchange Viadana v Toscana Aeroporti I MediceI 14-19 giocata ieri

Valorugby Emilia v Kawasaki Robot Calvisano 22-16

Fiamme Oro Rugby v HBS Colorno 42-10

Mogliano Rugby 1969 v Lafert San Donà 27-24

Argos Petrarca Padova v Femi-CZ Rovigo 19-16

Sitav Lyons v Lazio Rugby 1927 19-18

Classifica

Femi-CZ Rovigo 42; Valorugby Emilia 41; Fiamme Oro Rugby 38; Kawasaki Robot Calvisano 35; Argos Petrarca 32; Mogliano Rugby 1969 24; Toscana Aeroporti I Medicei 19; Lafert San Donà 18; IM Exchange Viadana 1970 16; HBS Colorno 14; Sitav Rugby Lyons 13; Lazio Rugby 1927 7.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Nazzareno Marangon LPS