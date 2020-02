Softball: Italia eliminata dal Giappone nella semifinale dell’Australia Pacific Cup 2020

Termina con onore in semifinale il cammino della Nazionale italiana di softball nell’Australia Pacific Cup 2020, con la Selezione del Bel Paese capace di disputare un’ottima gara, venendo però eliminata per mano del Giappone, che in seguito si aggiudicherà il torneo, superando anche le Travelodge Aussie Spirit per 7-0. Le azzurre aprono la partita con la valida di Giulia Koutsoyanopulos, che però si rivela un fuoco di paglia, mentre nel capovolgimento di fronte le nipponiche fanno sostanzialmente quello che vogliono, e grazie al triplo di Saki Yamazaky volano sul 2-0, imprimendo un vantaggio già importante.

L’Italia non demorde, e nel secondo inning si ritrova a basi piene, a seguito della valida di Andrea Filler, dell’errore su Andrea Howard e della base su ball di Elisa Cecchetti, senza tuttavia riuscire a sbloccare il tabellino, con la solita Yamazaky che nel terzo parziale permette a Mikiko Eguchi di volare sul 3-0. Sembra finita, ma ecco che le azzurre si rifanno sotto proprio nel momento più importante, il sesto inning, riuscendo a mettere a segno due corse con il doppio di Howard, che proietta a casa Fabrizia Marrone e Andrea Filler, riaprendo il match.

Sul monte si presenta dunque Lisa Birocci, che nella settima frazione concede solo un singolo, mentre Giulia Koutsoyanopulos e Alessandra Rotondo guadagnano due cuscini, rimandando le sorti al duello tra Erika Piancastelli e Yamato Fujita. La pitcher asiatica non si fa intimidire, e con un rimbalzante mette in difficoltà l’italiana, che viene eliminata, nel 3-2 finale.

gianni.lombardi@oasport.it

Foto: FIBS / EzR NADOC