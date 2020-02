Tennis, Fed Cup 2020: apre le danze Italia-Austria, poi Estonia e Grecia per le azzurre a Tallinn

Si avvicina il momento della Fed Cup 2020 per l’Italia del tennis, che dal 5 all’8 febbraio sarà impegnata in Estonia nel Gruppo I (Evento A) zona Europa/Africa: le azzurre sfideranno sul cemento indoor di Tallinn l’Austria mercoledì 5, l’Estonia padrona di casa giovedì 6 e la Grecia venerdì 7.

L’Italia è inserita nel Gruppo B, del quale è testa di serie, mentre nel Gruppo A sono finite Ucraina, Croazia e Bulgaria. Le vincenti dei due raggruppamenti affronteranno le seconde classificate e chi la spunterà avrà accesso ai play-off di aprile, mentre le ultime classificate dei raggruppamenti spareggeranno per evitare la retrocessione: questi match si disputeranno sabato 8.

I GIRONI DI FED CUP (5-8 FEBBRAIO)

Gruppo A: Ucraina, Croazia, Bulgaria

Gruppo B: Italia, Estonia, Austria, Grecia

CALENDARIO DI FED CUP

Mercoledì 5 febbraio ore 17.00 italiane

Gruppo A

Croazia c. Bulgaria

Gruppo B

ITALIA c. Austria

Estonia c. Grecia

Giovedì 6 febbraio ore 17.00 italiane

Gruppo A

Ucraina c. Bulgaria

Gruppo B

ITALIA c. Estonia (in diretta tv su SuperTennis)

Austria c. Grecia

Venerdì 7 febbraio ore 17.00 italiane

Gruppo A

Ucraina c. Croazia

Gruppo B

ITALIA c. Grecia

Estonia c. Austria

Sabato 8 febbraio ore 14.00 italiane

Play-off e play-out

LE CONVOCATE DELL’ITALIA DI FED CUP

JASMINE PAOLINI (numero 96 Wta)

CAMILA GIORGI (numero 102 Wta)

GIULIA GATTO-MONTICONE (numero 151 Wta)

MARTINA TREVISAN (numero 154 Wta)

ELISABETTA COCCIARETTO (numero 175 Wta)

