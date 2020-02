Slittino: nel team-relay di Oberhof si impone la Germania. Italia quinta

Si interrompe la striscia di podi consecutiva della Nazionale italiana di slittino nel team relay di Coppa del Mondo. Ad Oberhof in terra tedesca, gli azzurri sono solo quinti: a trionfare è la Germania padrona di casa.

I teutonici potevano schierare tutti i vincitori delle gare classiche: Anna Berreiter al femminile, Johannes Ludwig al maschile e Wendl/Arlt nel doppio, 2’22”678 il tempo conclusivo. Non è stato però un vero dominio. Gli Stati Uniti, secondi, infatti sono a soli 7 centesimi con Britcher, West e Mazder/Terdiman. Terza la Lettonia di Aparjode, Kivlenieks e Sics/Sics ad un decimo. Quarta posizione invece per la Russia.

Gli azzurri, leader di specialità in Coppa prima di questa tappa, sono solo quinti: non un catino favorevole per Andrea Voetter, Dominik Fischnaller e Nagler/Malleier, che hanno chiuso a 733 millesimi dalla vetta.

La Germania sale in testa alla classifica generale con 315 punti, appena 5 lunghezze di vantaggio sull’Italia.

