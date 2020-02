Salto con gli sci, Chiara Hoelzl firma il bis a Oberstdorf e supera Lundby in vetta alla Coppa del Mondo 2020! 21ma Lara Malsiner

Chiara Hoelzl completa il weekend perfetto, aggiudicandosi la seconda vittoria consecutiva ad Oberstdorf (Germania) e portandosi nuovamente in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2020 di salto con gli sci femminile. Per l’austriaca classe 1997 si tratta del quarto successo individuale in carriera nel circuito maggiore e del sesto piazzamento sul podio di fila a testimonianza di una costanza di rendimento di alto profilo che le sta permettendo di giocarsi la Sfera di Cristallo con la favorita della vigilia Maren Lundby.

La fuoriclasse norvegese, campionessa olimpica ed iridata in carica, ha provato a respingere l’attacco della rivale dovendosi però accontentare della seconda piazza d’onore consecutiva sul trampolino grande di Oberstdorf. Hoelzl ha fatto la differenza specialmente nella prima serie con un salto da 127.5 metri e 140 punti (contro i 122.5 metri e 138.6 punti di Lundby) per poi difendersi nella seconda parte di gara con un balzo da 129 metri e 142.6 punti sufficiente per conservare 2.3 punti di margine nella graduatoria complessiva sulla nativa di Gjovik classe 1994, autrice del miglior punteggio parziale nella seconda serie con 131.5 metri e 146.7 punti. Nella lotta per il pettorale giallo, Eva Pinkelnig oggi esce sonoramente sconfitta con un opaco 13° posto dopo essere caduta in fase di atterraggio nella prima manche.

L’ennesima prova di forza del movimento austriaco è però rappresentata dal terzo posto (secondo podio in carriera) della diciottenne Marita Kramer, capace di rimontare ben quattro posizioni dopo la prima manche con un secondo salto impressionante di 137 metri ottenuto da stanga 27 (le altre big sono partite da stanghe inferiori) con vento praticamente assente. Buona quarta piazza per la giapponese Sara Takanashi con una gara abbastanza regolare e ben distribuita tra le due serie, mentre completa la top 5 Juliane Seyfarth, la migliore delle padrone di casa tedesche. Ci si poteva aspettare di più in chiave azzurra da parte della nostra punta Lara Malsiner, solo 21ma con due esecuzioni complessivamente inferiori rispetto a quelle messe in mostra in gara-1 ed in qualificazione. Purtroppo non ha superato il taglio ed è rimasta fuori dalle 40 migliori della gara Elena Runggaldier, 42ma in qualificazione con un brutto salto.

