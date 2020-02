ATP Pune 2020: Roberto Marcora si qualifica per il tabellone principale, battuto Blaz Rola in due set

Roberto Marcora si qualifica per il tabellone principale dell’ATP 250 di Pune, e avrà dunque l’opportunità di giocare per la seconda volta in un torneo del circuito maggiore, dopo aver perso al primo turno, nell’ATP 250 di Ginevra 2017, contro il kazako Mikhail Kukushkin. Il trentenne di Busto Arsizio, numero 172 del mondo, batte in terra indiana lo sloveno Blaz Rola con il punteggio di 6-4 7-6 (4) e raggiunge Paolo Lorenzi, Salvatore Caruso, Stefano Travaglia e Thomas Fabbiano nel nutrito gruppo italiano, il più numericamente importante presente a Pune insieme a quello indiano.

Il lombardo fa capire di essere disposto a far pagare allo sloveno le quasi tre ore passate in campo per battere il tunisino Malek Jaziri ieri, e si guadagna subito una palla break nel game d’apertura. La chance passa, ma ne arriva un’altra nel settimo gioco: sullo 0-40 Marcora deve aspettare il quinto punto per poter togliere la battuta al suo avversario e poter poi concludere vittoriosamente il set per 6-4.

Più lottato il secondo parziale, con l’italiano che ha due possibilità di scappare via sul 3-3, deve salvare un set point sul 5-4 per Rola e riesce poi ad approdare al tie-break. Qui Marcora prende subito il vantaggio di un minibreak, che restituisce nel settimo punto e riottiene nel nono per concludere con il 7-4 che gli vale una bella gioia personale.

Marcora potrà ora incontrare in tabellone un altro qualificato, il francese Antoine Hoang o l’indiano Sumit Nagal.

Foto: WK Stock Photo / Shutterstock.com