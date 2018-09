LIVE Ciclismo, Mondiali 2018 in DIRETTA: Vincenzo Nibali e Gianni Moscon all’attacco! Sarà un’Italia da battaglia

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live dei Mondiali 2018 di ciclismo. L’attesa è finita, ad Innsbruck va finalmente in scena la prova su strada Elite maschile. Come sappiamo, la Nazionale italiana ha vissuto un avvicinamento travagliato a questa rassegna iridata: l’infortunio di Vincenzo Nibali, la condizione peggiore della carriera per Fabio Aru, la squalifica inflitta a Gianni Moscon dopo il Tour de France. Sino a maggio l’Italia era indicata da tutti come la squadra da battere. Ora non lo è più, ma questo non significa che non possa vincere ugualmente…Inutile piangersi addosso, bisogna provarci con quel che si ha. Vincenzo Nibali ha recuperato dopo la Vuelta: non è al 100%, ma probabilmente al 90% sì. Lo Squalo dello Stretto ha il fondo per un chilometraggio così impegnativo, ma forse non il cambio di ritmo. Per questo non potrà attendere lo strappo finale di Gramartboden, 2,8 km all’11,5% di pendenza media e con punta del 28%: difficilmente potrebbe rispondere alle rasoiate dei grandi favoriti, ovvero il francese Julian Alaphilippe, i gemelli britannici Adam e Simon Yates e lo spagnolo Alejandro Valverde. Nibali deve provarci prima, sulla salita di Igls o magari in discesa. Di sicuro il 33enne messinese possiede classe ed inventiva per piazzare la stoccata a sorpresa. L’Italia potrà poi giocarsi anche il jolly Gianni Moscon: il trentino ha mostrato una condizione di forma impressionante per tutto il mese di settembre e rappresenta una concreta mina vagante. Non finisce qui: anche corridori come Alessandro De Marchi, Damiano Caruso e Domenico Pozzovivo dispongono delle qualità per provare ad infiammare la corsa sin dalle battute iniziali. Insomma, l’Italia dovrà attaccare su un percorso tra i più duri di sempre. E’ l’unica strada per provare a far saltare il banco. Si comincia alle 9.00. Buon divertimento con la nostra lunga Diretta Live dei Mondiali di ciclismo.

Il percorso del Mondiale – L’elenco dei partecipanti – I favoriti – Gli outsider – La mina vagante Nibali – I convocati dell’Italia













CLICCA F5 (DESKTOP) O REFRESH (DISPOSITIVI MOBILE/TABLET) PER AGGIORNARE LA PAGINA

9.53 Pronti via e subito i primi attacchi in testa al gruppo

9.52 KM 0!!!! Parte ufficialmente il Mondiale di Innsbruck!!

9.49 Queste le immagini della partenza di poco fa

Partiti per una grande avventura 258,5 km. in bocca al lupo a tutti 🤞💪 #NazionaleCiclismo🇮🇹 #InnsbruckTirol2018 pic.twitter.com/mc29RarefQ — F.C.I. (@Federciclismo) September 30, 2018

9.45 Ora i corridori stanno percorrendo come di consueto il tratto neutralizzato prima del via ufficiale

9.40 Partiti!!! Inizia l’ultima prova di questa rassegna iridata di Innsbruck

9.38 Al via ci saranno 188 corridori provenienti da 44 nazioni diverse

It’s all about to kick off!!

🏁 3 min until GO time 🚀🌈#InnsbruckTirol2018 pic.twitter.com/CqRpL3mdGr — UCI (@UCI_cycling) September 30, 2018

9.34 Azzurri pronti alla partenza. L’Italia non parte come favorita oggi, ma con lo spirito di squadra e la tattica gli azzurri proveranno a ribaltare gli equilibri e far saltare il banco

9.30 Ci avviciniamo al via, fra 10 minuti inizia la corsa per l’oro iridato

🌈 We can't tell much yet but we may have a very very special guest for the podium ceremony today… Stay tuned! 😎#InnsbruckTirol2018 pic.twitter.com/pECa2HFmxi — UCI (@UCI_cycling) September 30, 2018

9.27 Nel novero dei favoriti troviamo anche il britannico Simon Yates, che è reduce dal trionfo alla Vuelta, in cui ha dimostrato di non temere e le pendenze dure che ci saranno anche in questa rassegna iridata

Straight from taking victory at the 2018 @lavuelta 👉 @SimonYatess is the man of the moment! Retweet if you think the Brit will take GOLD! 🥇 #InnsbruckTirol2018 pic.twitter.com/N5atzvpjWs — UCI (@UCI_cycling) September 30, 2018

9.23 Altro corridore molto atteso è lo spagnolo Alejandro Valverde, che dopo sei medaglie iridate, cerca finalmente il titolo. Anche per lui l’incognita è legata alla resistenza nella parte centrale della corsa

Age is no barrier for @alejanvalverde 🇪🇸 with the 38 year old taking out a host of TOP 10 results in 2018! Retweet if you're backing the rider who finished 🥉 last time that the World Championships came to Austria in 2006! #InnsbruckTirol2018 pic.twitter.com/OuaVUxrBcX — UCI (@UCI_cycling) September 30, 2018

9.20 Il grande favorito dei bookmakers, il francese Julian Alaphilippe, che se riuscirà ad arrivare con i migliori sul muro finale, allora sarà difficilmente battibile

Going into the tough course as the main favorite 👉 @alafpolak will be the one to watch in the Elite Men Road Race! 🇫🇷 #InnsbruckTirol2018 His 2018 results include two @LeTour Stage victories and the GC at the Tour of Britain 🏆 Retweet if you're backing the Frenchman! pic.twitter.com/zz84JvtdJm — UCI (@UCI_cycling) September 30, 2018

9.16 L’incognita Peter Sagan: in tanti avvertono di non sottovalutare lo slovacco, anche se sulla carta questo percorso sembra troppo impegnativo per lui. Le nazioni favorite dovranno fare comunque corsa dura fin dai primi giri per avere la certezza di staccarlo prima del muro finale

Time to take a look at today's top contenders 🏆 in the Elite Men Road Race! With 4670m of ascent, our 3x World Champ 👉 @petosagan could find it difficult to stay with the pure climbers 🚀 #InnsbruckTirol2018 Retweet if you're still backing @petosagan ❗ pic.twitter.com/1dt7XHdkkZ — UCI (@UCI_cycling) September 30, 2018

9.12 Chi proverà a realizzare questa impresa è Vincenzo Nibali. Lo Squalo non arriva al top della forma dopo la caduta al Tour e la conseguente operazione, ma con la sua capacità unica di inventarsi attacchi, proverà a sorprendere gli avversari con un colpo nel finale

Our final contender is @vincenzonibali 🇮🇹 who claimed victory in this year's Milan-San Remo! For the @Strava enthusiasts, he also took the 28% sector KOM during his attempt at the Holl Climb! 👿 Retweet if you're backing the Italian! #InnsbruckTirol2018 pic.twitter.com/WAKo98f6XR — UCI (@UCI_cycling) September 30, 2018

9.09 Riuscirà l’Italia a tornare sul podio? L’ultimo successo azzurro risale al 2008, quando Ballan si impose davanti a Cunego, realizzando una splendida doppietta tricolore

📌🚴‍♂️ L'ultimo italiano a imporsi ai #MondialiCiclismo su strada nella prova individuale è stato Alessandro #Ballan nel 2008; alle sue spalle giunse l'altro azzurro Damiano #Cunego #InnsbruckTirol2018 pic.twitter.com/XRuVxNQiah — bwin Italia (@bwinItalia) September 30, 2018

9.06 Vediamo nel dettaglio il percorso: primi 84 km in linea, con una parte iniziale di saliscendi, poi un breve trappo pianeggiante per arrivare allo strappo di Gnadenwald (2,6 km al 10,5%). Inizia poi il circuito Olympia, 23,8 km da ripetere sei volte, con la dura salita di Igls (7,9 km al 5,7%). A chiudere questa durissima giornata il circuito finale di 31 km, con la settima ascesa ad Igls e il micidiale muro di Gramartboden (2,8 km all’11,5%).

It's not Christmas, but it sure feels like it! We are just one hour away from the start of one of the most important appointments of the year, the World Road Race Championships.#InnsbruckTirol2018 pic.twitter.com/suc9R3CXYi — Quick-Step Cycling (@quickstepteam) September 30, 2018

9.03 Sulla carta sarà uno dei Mondiali più duri di sempre, con i corridori che dovranno superare oltre 4.600 metri di dislivello nei 258 km da Kufstein a Innsbruck

We're an hour away from the Men Elite Road Race! #InnsbruckTirol2018 🌈 Do you reckon @petosagan will be able to defend his title on this course ? 👇

🔴 258.5 km

🔴 4670 m ↗

🎥 @relivecc pic.twitter.com/TKc1EbgpuC — UCI (@UCI_cycling) September 30, 2018

9.00 Buongiorno e benvenuti a questa lunghissima Diretta Live dei Mondiali di ciclismo. 8 ore appassionanti da vivere insieme.

LA GUIDA COMPLETA DEL MONDIALE DI CICLISMO

CALENDARIO, PROGRAMMA E STARTING LIST

Il calendario completo: programma dettagliato e orario della gara

La startling list e tutti i ciclisti in gara

COME VEDERE I MONDIALI IN DIRETTA TV, MONTEPREMI E ALBO D’ORO

Mondiali 2018: come vederli in diretta tv e streaming

Il montepremi: quanti soldi guadagnano i ciclisti?

L’albo d’oro e tutti i vincitori

ANALISI DEL PERCORSO:

Il tracciato ai raggi X: Innsbruck simile a un tappone dolomitico

L’altimetria e il percorso: salite a volontà e strappo finale al 20%

L’analisi del percorso e le possibili chiavi tattiche della gara

Sarà il Mondiale più duro di sempre? Il confronto con il passato

FOCUS SULL’ITALIA:

I convocati dell’Italia: Nibali capitano, Moscon l’asso, assente Aru

Vincenzo Nibali, un avvicinamento travagliato ma lo Squalo può firmare l’impresa

Vincenzo Nibali e una condizione non sfavillante: pretattica o realtà?

Vincenzo Nibali, la mina vagante che tutti temono

Gianni Moscon, uno stato di forma strepitoso: l’asso nella manica dell’Italia













Gianni Moscon sarà il vero faro dell’Italia?

Domenico Pozzovivo, il possibile piano C dell’Italia. Il lucano per la sorpresa

L’Italia e il piano Domenico Pozzovivo per sorprendere tutti

Franco Pellizotti, l’ultimo Mondiale del veterano. Il regista dell’Italia

Damiano Caruso, la carta sicura dell’Italia

Lo schema tattico dell’Italia e tutte le possibili strategie

FAVORITI, OUTSIDER, ANALISI SULLE NAZIONALI:

Le Nazionali di punta ai raggi X tra favoriti, gregari e outsider

Spagna squadra da battere? Alejandro Valverde tra i grandi favoriti

Alejandro Valverde, l’ultima occasione della carriera: sarà la volta buona?

Colombia, la possibile mina vagante con Uran e Quintana

Gran Bretagna, Simon Yates può piazzare il colpaccio dopo la Vuelta

Simon Yates, la ciliegina sulla torta dopo la Vuelta?

Francia, tutti per Alaphilippe per fare saltare il banco. Pinot e Bardet per la sorpresa

Tutti i favoriti per la vittoria

Tutti gli outsider: chi può fare saltare il banco?

Le possibili sorprese dei Mondiali

Il borsino dei favoriti: come stanno tutti i big? Lo stato di forma e le chance di vittoria

Peter Sagan, il poker iridato è davvero impossibile?

Le quote dei bookmaker: i favoriti per le scommesse

Foto: comunicato Federciclismo