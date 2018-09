Ciclismo, Mondiali 2018: i convocati dell’Italia. Nibali capitano, Moscon asso nella manica, assente Fabio Aru

Il CT Davide Cassani ha ufficializzato la formazione dell’Italia per i Mondiali 2018 di ciclismo che si disputeranno domenica 30 settembre sul durissimo circuito di Innsbruck (Austria). Al via della prova iridata ci saranno otto azzurri, il nostro capitano sarà Vincenzo Nibali che nelle ultime settimane è parso in crescita di condizione dopo l’operazione alla decima vertebra toracica.

La nostra Nazionale avrà però un importante asso nella manica da giocarsi: Gianni Moscon ha vinto Coppa Agostoni e Giro della Toscana, ha un ottimo colpo di pedale e potrebbe davvero fare la differenza sulla salita di Igls. A completare la formazione Alessandro De Marchi che potrebbe entrare in una fuga, il veterano Franco Pellizotti, gli affidabili Damiano Caruso e Domenico Pozzovivo, Dario Cataldo e Gianluca Brambilla gli altri due elementi. Assente Fabio Aru che si è chiamato fuori a causa di una condizione di forma non ottimale. La cronometro verrà disputata da Alessandro De Marchi e Fabio Felline. Di seguito i convocati dell’Italia per i Mondiali 2018 di ciclismo:

PROVA IN LINEA:

Vincenzo Nibali

Gianni Moscon

Franco Pellizotti

Alessandro De Marchi

Damiano Caruso

Domenico Pozzovivo

Dario Cataldo

Gianluca Brambilla

PROVA A CRONOMETRO:

Alessandro De Marchi

Fabio Felline













