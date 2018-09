Ciclismo, Mondiali 2018: i favoriti per le scommesse. Vincenzo Nibali a quota 10, Alaphilippe davanti a tutti

Tutto pronto per domenica 30 settembre, data attesissima per gli appassionati di ciclismo internazionale: si disputa la prova in linea del Mondiale di Innsbruck, in strada gli uomini elite. Percorso durissimo quello austriaco: tantissimi metri di dislivello, salite a ripetizione, pendenze oltre il 20% e fatica che si farà davvero sentire. L’uomo più atteso è Julian Alaphilippe, grande favorito anche per quanto riguarda i bookmakers: quota 5,50 alla Snai per il transalpino. La sfida, anche in chiave scommettitori, sarà con l’iberico Alejandro Valverde: quota identica per l’Embatido. In casa Italia si punta su Vincenzo Nibali e Gianni Moscon: 10 e 15 le quote per gli azzurri.

Quote SNAI Mondiali ciclismo 2018

09:39 Vinc. Mondiale Su Strada 2018 Alaphilippe J 5,50 Valverde A 5,50 Yates S 8,50 Nibali V 10,00 Roglic P 10,00 Yates A 15,00 Moscon G 15,00 Kwiatkowski M 20,00 Pinot T 20,00 Poels W 25,00 Uran R 25,00 Bardet R 25,00 Lopez M A 25,00 Wellens T 33,00 Martin D 33,00 Dumoulin T 33,00 Mohoric M 33,00 Sagan P 33,00 Jungels B 33,00 Mas E. 33,00 Schachmann M. 50,00 Van Avermaet G 50,00 Fuglsang J 50,00 Kruijswijk S 50,00 Woods M 50,00 Quintana N 50,00 Mollema B 66,00 Pozzovivo D 66,00 Majka R 66,00 Teuns D 66,00 Rui Costa A 75,00 Valgren M 75,00 Gallopin T 75,00 Kelderman W 75,00 Henao S L 75,00 De Marchi A 75,00 Fraile O 100,00 Kreuziger R 100,00 De La Cruz D 100,00 Izaguirre I 100,00 Zakarin I 100,00 Benoot T 100,00 Bennett G 150,00 Buchmann E 150,00 Haig J 150,00 Altro 15,00













Foto: Valerio Origo