Ciclismo, Mondiali 2018: la Gran Bretagna punterà tutto su Simon Yates. E il percorso strizza l’occhio…

La Gran Bretagna sogna in grande ai Mondiali di ciclismo a Innsbruck (Austria). I britannici dopo aver realizzato la storica impresa di conquistare tutti e tre i grandi giri nella stessa stagione, sono pronti a chiudere in bellezza e conquistare anche il titolo iridato. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio la formazione della Gran Bretagna.

Tutta la squadra sarà in supporto di Simon Yates, che ha trionfato alla Vuelta a España e si presenterà in Austria come uno dei principali favoriti. Il 26enne di Bury ha corsa in Spagna da vero padrone, dimostrando di aver imparato dai propri errori e di aver fatto così il definitivo salto di qualità. Le durissime pendenze che i corridori troveranno a Innsbruck non spaventato Simon, che alla Vuelta ha vinto proprio sullo strappo di Les Praeres Nava. In questa rassegna iridata troverà un percorso adatto alle sue caratteristiche e in cui potrà davvero fare la differenza. Il micidiale muro di Gramartboden potrebbe quindi diventare il tratto perfetto per sferrare uno dei sui scatti secchi e poi lanciarsi a tutta verso il traguardo.

Al suo fianco ci saranno diversi passisti scalatori di qualità, a partire dal fratello Adam, che sarà fondamentale per pilotarlo al meglio sulle ultime salite. Troveremo poi Hugh Carthy, Tao Geoghagen Hart e Pete Kennaugh, tutti e tre protagonisti nelle ultime corse disputate. La squadra sarà poi completata dai giovani James Knox e Connor Swift e dal veterano Ian Stannard.

Foto: strenghtofframeITA / Shutterstock.com