Ciclismo, Mondiali 2018: l’altimetria e il percorso della prova in linea maschile. Salite a volontà, strappo finale oltre il 20%

La prova in linea maschile dei Mondiali di ciclismo a Innsbruck (Austria) sarà la più dura degli ultimi 20 anni. Nei 258,5 km da Kufstein e Innsbruck, i corridori dovranno superare un dislivello di 4670 metri con salite molto dure. Sarà quindi una rassegna iridata adatta agli scalatori, che su pendenze oltre il 20% si daranno battaglia per entrare nella storia di questo sport. Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio il percorso della prova in linea maschile.

Si parte dalla piazza centrale di Kufstein e si attraversa la valle dell’Inn con un continuo saliscendi nei primi 40 km. In questa parte ci sarà battaglia per portare via una fuga. I successivi 20 km sono poi pianeggianti per arrivare a Schwaz, dove ci sarà lo strappo di Gnadenwald, 2,6 km al 10,5%. Qui ci sarà la prima vera selezione in gruppo e sarà importante restare nelle prime posizioni per non farsi sorprendere.

Dopo 84,7 km si arriverà ad Innsbruck, dove inizierà il circuito Olympia, lungo 23,9 km, da ripetere sei volte. Questo è caratterizzato dalla salita di Igls, 7,9 km con una pendenza media del 5,7%. Un’ascesa che però è molto irregolare, parte infatti morbida e poi cresce gradualmente con un tratto centrale di 500 metri al 10%, per poi spianare di nuovo nel finale. Negli ultimi passaggi la fatica si farà sentire nelle gambe dei corridori e se il ritmo sarà elevato, potrebbero rimanere davvero in pochi al termine del circuito.

A 31 km dal traguardo inizierà il giro finale, con il settimo passaggio sulla salita di Igls e poi il micidiale muro di Gramartboden. Uno strappo infernale, lungo 2,8 km con una pendenza media dell’11,5% e delle rampe che raggiungono addirittura il 28%. Chi supererà indenne questa salita potrà poi lanciarsi a tutta nella successiva discesa per poi andare verso la gloria negli ultimi 3 km pianeggianti fino al traguardo.

