Ciclismo, Mondiali 2018: il montepremi. Quanti soldi guadagna il vincitore? Tutti i premi per medaglie e piazzamenti

I Mondiali 2018 di ciclismo si disputeranno sul durissimo tracciato di Innsbruck (Austria) domenica 30 settembre. Si preannuncia grande spettacolo su un tracciato particolarmente impegnativo che metterà a dura prova gli atleti e che incoronerà davvero il miglior ciclista in circolazione. Il Mondiale più duro di sempre regalerà grande prestigio, gli uomini in gara inseguiranno la tanto agognata maglia arcobaleno che Peter Sagan ha vinto nelle ultime tre occasioni. Questa volta la corsa dovrebbe essere rivolta agli scalatori ma quanti soldi guadagnano i ciclisti e quali sono i premi per le medaglie ai Mondiali 2018 di ciclismo?

Le cifre sono bassissime, il montepremi non è consono al prestigio di questo appuntamento. Il nuovo Campione del Mondo intascherà infatti circa 8000 euro, mentre la medaglia d’argento ne varrà 5000 e il bronzo 3000. Questo per quanto concerne le prove in linea mentre per le cronometro si dimezzerà.

MONTEPREMI MONDIALI CICLISMO 2018:

VINCITORE: 7667 euro

SECONDO CLASSIFICATO: 5000 euro

TERZO CLASSIFICATO: 3000 euro













Foto: Dana Gardner / Shutterstock.com