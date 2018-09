Ciclismo, Mondiali 2018: come vederli in tv? La programmazione completa e gli orari sulla RAI

Dal 23 al 30 settembre si svolgeranno a Innsbruck (Austria) i Mondiali di ciclismo su strada. Una rassegna iridata che vedrà i migliori corridori del mondo sfidarsi per conquistare la medaglia d’oro nelle prove a cronometro ed in linea nelle categorie Juniores, Under 23 (solo maschile) ed Elite.

Il programma delle gare si aprirà con le cronometro a squadre, poi da lunedì a mercoledì si svolgeranno le sfide contro il tempo individuali, mentre da giovedì quelle in linea con la prova delle donne Elite sabato e poi il gran finale domenica con la durissima corsa dei professionisti, in cui vedremo una sfida spettacolare tra gli scalatori.

I Mondiali di ciclismo saranno trasmessi in diretta tv in chiaro dalla RAI, che offrirà una copertura completa dell’evento. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta su RaiSport, con la prova in linea uomini Elite che si sposterà poi su Rai 3 per le fasi finali. Sarà possibile seguire la rassegna iridata anche in diretta streaming su Rai Play. Di seguito la programmazione completa.

Mondiali ciclismo Innsbruck 2018

Domenica 23 settembre

10.10-12.05 Cronosquadre donne

14.40-17.05 Cronosquadre uomini

Lunedì 24 settembre

10.10-11.55 Cronometro individuale donne Juniores

14.40-16.50 Cronometro individuale uomini U23

Martedì 25 settembre

10.10-12.40 Cronometro individuale uomini Juniores

14.40-16.50 Cronometro individuale donne Elite

Mercoledì 26 settembre

14.10-17.10 Cronometro individuale uomini Elite

Giovedì 27 settembre

9.10-11.15 Prova in linea donne Juniores

14.40-18.15 Prova in linea uomini Juniores

Venerdì 28 settembre

12.10-16.50 Prova in linea uomini U23

Sabato 29 settembre

12.10-16.45 Prova in linea donne Elite

Domenica 30 settembre

9.40-16.40 Prova in linea uomini Elite

Foto: Valerio Origo