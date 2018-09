Ciclismo, l’albo d’oro dei Mondiali. 19 titoli per l’Italia, l’ultimo nel 2008

Il dominio di Peter Sagan con ogni probabilità potrebbe interrompersi dopo la prova in linea élite dei Mondiali di ciclismo su strada 2018 ad Innsbruck (Austria). Lo slovacco si mette in gioco lo stesso per tentare un leggendario poker di ori in altrettante edizioni consecutive, ma il percorso adatto a puri scalatori si rivela troppo impegnativo per l’uomo da classiche. Tra i partecipanti della spedizione austriaca, Michal Kwiatkowski (Polonia) e Rui Costa (Portogallo) sono gli unici corridori presenti ad aver già conquistato il titolo iridato, mentre lo spagnolo Alejandro Valverde è salito sul podio ben sei volte (2 argenti e 4 bronzi) senza mai indossare però la maglia arcobaleno.

Il Belgio è la nazionale più titolata, vantando addirittura 26 ori, alle sue spalle l’Italia con 19, di cui l’ultimo risalente al 2008 con la doppietta di Alessandro Ballan e Damiano Cunego davanti al pubblico di Varese. Potrebbe rivelarsi di buon auspicio il fatto che si riscontrino analogie tra l’edizione di dieci anni fa e quella in corso per quanto riguarda la rappresentativa azzurra: nella rassegna iridata di casa infatti la nazionale tricolore ebbe come leader Paolo Bettini, a caccia del terzo iridato oro consecutivo, ma durante la corsa giocò l’asso nella manica Alessandro Ballan per sorprendere le formazioni rivali e così avvenne. Quest’anno tra gli otto elementi del ct Cassani, Vincenzo Nibali ricopre il ruolo di capitano, ma la sua condizione non al top a causa della caduta al Tour de France potrebbe far sì che venga utilizzato Gianni Moscon come valida alternativa per il successo.

Andiamo a vedere di seguito l’albo d’oro dei Mondiali di ciclismo su strada.

Stagione Vincitore 2° 3° 2017 SAGAN Peter KRISTOFF Alexander MATTHEWS Michael 2016 SAGAN Peter CAVENDISH Mark BOONEN Tom 2015 SAGAN Peter MATTHEWS Michael NAVARDAUSKAS Ramunas 2014 KWIATKOWSKI Michal GERRANS Simon VALVERDE Alejandro 2013 COSTA Rui RODRÍGUEZ Joaquim VALVERDE Alejandro 2012 GILBERT Philippe BOASSON HAGEN Edvald VALVERDE Alejandro 2011 CAVENDISH Mark GOSS Matthew GREIPEL André 2010 HUSHOVD Thor BRESCHEL Matti DAVIS Allan 2009 EVANS Cadel KOLOBNEV Alexandr RODRÍGUEZ Joaquim 2008 BALLAN Alessandro CUNEGO Damiano BRESCHEL Matti 2007 BETTINI Paolo KOLOBNEV Alexandr SCHUMACHER Stefan 2006 BETTINI Paolo ZABEL Erik VALVERDE Alejandro 2005 BOONEN Tom VALVERDE Alejandro GESLIN Anthony 2004 FREIRE Oscar ZABEL Erik PAOLINI Luca 2003 ASTARLOA ASCASIBAR Igor VALVERDE Alejandro VAN PETEGEM Peter 2002 CIPOLLINI Mario MCEWEN Robbie ZABEL Erik 2001 FREIRE Oscar BETTINI Paolo HAUPTMAN Andrej 2000 VAINSTEINS Romans SPRUCH Zbigniew FREIRE Oscar 1999 FREIRE Oscar ZBERG Markus ROBIN Jean-cyril 1998 CAMENZIND Oscar VAN PETEGEM Peter BARTOLI Michele 1997 BROCHARD Laurent HAMBURGER Bo VAN BON Leon 1996 MUSEEUW Johan GIANETTI Mauro BARTOLI Michele 1995 OLANO Abraham INDURAIN Miguel PANTANI Marco 1994 LEBLANC Luc CHIAPPUCCI Claudio VIRENQUE Richard 1993 ARMSTRONG Lance INDURAIN Miguel LUDWIG Olaf 1992 BUGNO Gianni JALABERT Laurent KONISHEV Dimitri 1991 BUGNO Gianni ROOKS Steven INDURAIN Miguel 1990 DHAENENS Rudy DE WOLF Dirk BUGNO Gianni 1989 LEMOND Greg KONISHEV Dimitri KELLY Sean 1988 FONDRIEST Maurizio GAYANT Martial FERNANDEZ Juan 1987 ROCHE Stephen ARGENTIN Moreno FERNANDEZ Juan 1986 ARGENTIN Moreno MOTTET Charly SARONNI Giuseppe 1985 ZOETEMELK Joop LEMOND Greg ARGENTIN Moreno 1984 CRIQUIELION Claude CORTI Claudio BAUER Steve 1983 LEMOND Greg VAN DER POEL Adrie ROCHE Stephen 1982 SARONNI Giuseppe LEMOND Greg KELLY Sean 1981 MAERTENS Freddy SARONNI Giuseppe HINAULT Bernard 1980 HINAULT Bernard BARONCHELLI Gianbattista FERNANDEZ Juan 1979 RAAS Jan THURAU Dietrich BERNAUDEAU Jean-rené 1978 KNETEMANN Gerrie MOSER Francesco MARCUSSEN Jorgen 1977 MOSER Francesco THURAU Dietrich BITOSSI Franco 1976 MAERTENS Freddy MOSER Francesco CONTI Tino 1975 KUIPER Hennie DE VLAEMINCK Roger DANGUILLAUME Jean-pierre 1974 MERCKX Eddy POULIDOR Raymond MARTÍNEZ Mariano 1973 GIMONDI Felice MAERTENS Freddy OCANA Luis 1972 BASSO Marino BITOSSI Franco GUIMARD Cyril 1971 MERCKX Eddy GIMONDI Felice GUIMARD Cyril 1970 MONSERE Jean-pierre MORTENSEN Leif GIMONDI Felice 1969 OTTENBROS Harm STEVENS Julien DANCELLI Michele 1968 ADORNI Vittorio VAN SPRINGEL Herman DANCELLI Michele 1967 MERCKX Eddy JANSSEN Jan SAÉZ Ramón 1966 ALTIG Rudi ANQUETIL Jacques POULIDOR Raymond 1965 SIMPSON Tom ALTIG Rudi SWERTS Roger 1964 JANSSEN Jan ADORNI Vittorio POULIDOR Raymond 1963 BEHEYT Benoni VAN LOOY Rik DE HAAN Jo 1962 STABLINSKI Jean ELLIOTT Seamus HOEVENAERS Jos 1961 VAN LOOY Rik DEFILIPPIS Nino POULIDOR Raymond 1960 VAN LOOY Rik DARRIGADE André CERAMI Pino 1959 DARRIGADE André GISMONDI Michele FORÉ Noel 1958 BALDINI Ercole BOBET Louison DARRIGADE André 1957 VAN STEENBERGEN Rik BOBET Louison DARRIGADE André 1956 VAN STEENBERGEN Rik VAN LOOY Rik SCHULTE Gerrit 1955 OCKERS Stan SCHMITZ Jean-pierre DERYCKE Germain 1954 BOBET Louison SCHAR Fritz GAUL Charly 1953 COPPI Fausto DERYCKE Germain OCKERS Stan 1952 MÜLLER Heinz WEILEMANN Gottfried HORMANN Ludwig 1951 KÜBLER Ferdinand MAGNI Fiorenzo BEVILACQUA Antonio 1950 SCHOTTE Briek MIDDELKAMP Theo KÜBLER Ferdinand 1949 VAN STEENBERGEN Rik KÜBLER Ferdinand COPPI Fausto 1948 SCHOTTE Briek LAZARIDES Apo TEISSEIRE Luc 1947 MIDDELKAMP Theo SERCU Albert JANSEN Jef 1946 KNECHT Hans KINT Marcel VAN STEENBERGEN Rik 1938 KINT Marcel EGLI Paul AMBERG Leo 1937 MEULENBERG Eloi KIJEWSKI Emil EGLI Paul 1936 MAGNE Antonin BINI Aldo MIDDELKAMP Theo 1935 AERTS Jean MONTERO Luciano DANNEELS Gustaaf 1934 KAERS Karel GUERRA Learco DANNEELS Gustaaf 1933 SPEICHER Georges MAGNE Antonin VALENTIJN Marinus 1932 BINDA Alfredo BERTONI Remo FRANTZ Nicolas 1931 GUERRA Learco LE DROGO Ferdinand BUECHI Albert 1930 BINDA Alfredo GUERRA Learco RONSSE Georges 1929 RONSSE Georges FRANTZ Nicolas BINDA Alfredo 1928 RONSSE Georges NEBE Herbert WOLKE Bruno 1927 BINDA Alfredo GIRARDENGO Costante PIEMONTESI Domenico













Foto: Dana Gardner / Shutterstock.com