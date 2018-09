Ciclismo, Mondiali 2018: i favoriti. Julian Alaphilippe il più atteso, occhio ai gemelli Yates

Ci avviciniamo sempre più all’appuntamento clou di questa settimana per quanto riguarda il ciclismo su strada. Ad Innsbruck si disputa il Mondiale, domenica 30 settembre c’è in programma la prova in linea al maschile elite: si assegna il titolo iridato, con l’attesissima maglia arcobaleno da vestire per la prossima stagione. Un percorso davvero durissimo metterà in difficoltà molti dei corridori al via: complicato anche stilare un elenco dei favoriti, anche se c’è qualche uomo più indicato per questo genere di corse che dovrebbe giocarsi il successo.

Il più atteso per addetti ai lavori e bookmakers è il transalpino Julian Alaphilippe. Stagione davvero eccezionale per il francese che ha puntato da mesi su questo obiettivo: già dodici vittorie, tutte davvero di qualità eccezionale (Freccia Vallone, Classica di San Sebastian, due successi al Tour de France). L’anno scorso in quel di Bergen con una bellissima azione ha sfiorato l’impresa, venendo ripreso a volata lanciata, in questo 2018 può tentare il colpaccio. Dovesse arrivare alla pari degli avversari sullo strappo conclusivo difficilmente sarebbe battibile in uno scontro diretto.

La sfida, vista e rivista negli ultimi due anni nelle Classiche delle Ardenne, potrebbe essere quella con Alejandro Valverde. Il percorso austriaco è disegnato su misura per l’Embatido che ha l’ultima occasione a 38 anni di sfatare il tabù iridato. La condizione, in uscita dalla Vuelta di Spagna, non sembra essere però quella ideale per l’iberico. Nella corsa di casa, dopo due settimane al top, non ha convinto: il fondo e le qualità però ci sono, dunque mai dare per vinto il fenomeno della Movistar che può puntare in grande.

L’uomo che può sorprendere è Primoz Roglic, che al momento però, a livello di corse di un giorno, non ha ancora nel palmares grandi risultati. Lo sloveno ha dato spettacolo al Tour de France, sfiorando il podio: dovunque si è presentato in questo 2018 è riuscito a timbrare il cartellino. In salita va fortissimo, in discesa anche, e non soffre gli strappi o le lunghe distanze. Attenzione all’uomo della LottoNL-Jumbo.

La Gran Bretagna si gioca la doppia carta fraterna. I gemelli Adam e Simon Yates sono davvero temutissimi da tutti i rivali. Simon è stato dominante alla Vuelta, trionfando in quel di Madrid: forse però ha speso troppo a livello fisico e mentale. Per quanto riguarda Adam invece tanta gestione, una crescita progressiva e una condizione che potrebbe essere al top per l’appuntamento di domenica.













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

By Paul Wilkinson from London, United Kingdom – Olympics Mens Road Race 2012, CC BY 2.0, Link