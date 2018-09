Calendario Mondiali ciclismo Innsbruck 2018: date, programma, orari e tv di tutte le gare

I Mondiali 2018 di ciclismo si disputeranno a Innsbruck (Austria) dal 24 al 30 settembre e questa rassegna iridata è già stata ribattezzata come la più dura di tutti i tempi. Il tracciato è infatti particolarmente impegnativo, la salita da Igls da ripetersi più volte (a seconda della categoria) farà selezione in gruppo e soltanto il migliore in assoluto riuscirà a indossare la maglia arcobaleno.

Questa competizione sembra essere rivolta in particolar modo agli scalatori ma non è da escludere che corridori particolarmente adatti alle prove di un giorno riescano a mettersi ugualmente in luce (pensiamo a Peter Sagan che difende il titolo per la terza volta). Si preannuncia grande spettacolo e gli appassionati potranno davvero gustarsi una settimana imperdibile: si incomincia con le cronometro tra lunedì e mercoledì, poi giovedì inizieranno le prove in linea con gli juniores seguiti dagli Under 23, sabato spazio alle donne e poi domenica 30 settembre il grande finale con la gara dei professionisti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari dei Mondiali 2018 di ciclismo. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

LUNEDÌ 24 SETTEMBRE:

10.10-11.55 Cronometro juniores (femminile)

14.40-16.50 Cronometro U23 (maschile)

MARTEDÌ 25 SETTEMBRE:

10.10-12.40 Cronometro juniores (maschile)

14.30-16.45 Cronometro elite (femminile)

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE:

14.10-17.10 Cronometro elite (maschile)

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE:

09.10-11.15 Corsa in linea juniores (femminile)

14.40-18.15 Corsa in linea juniores (maschile)

VENERDÌ 28 SETTEMBRE:

12.10-16.50 Corsa in linea U23 (maschile)

SABATO 29 SETTEMBRE:

12.00-17.00 Corsa in linea elite (femminile)

DOMENICA 30 SETTEMBRE:

09.40-16.40 Corsa in linea elite (maschile)

MONDIALI CICLISMO 2018: COME SEGUIRLI IN DIRETTA TV E STREAMING

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai e su Eurosport.

Previste le dirette streaming su Rai Play ed Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: kovop58 / Shutterstock.com