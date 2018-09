Ciclismo, Mondiali 2018: gli outsider. L’Italia sogna con Gianni Moscon. Thibaut Pinot ed Enric Mas fanno paura

Domenica i Mondiali di ciclismo di Innsbruck (Austria) si chiuderanno in grande stile con la durissima corsa dei professionisti. I migliori corridori del mondo dovranno superare oltre 4500 metri di dislivello nei 258,5 km da Kufstein a Innsbruck per conquistare il titolo iridato. Un’edizione che vedrà protagonisti gli scalatori e visto il percorso, ci potrebbero essere anche della sorprese. Andiamo quindi a scoprire i possibili outsider di questa rassegna iridata.

Tra di loro troviamo un corridore italiano, Gianni Moscon, che è tornato grande protagonista nelle ultime corse e si presenterà in Austria al top della forma e con una nuova consapevolezza dei propri mezzi. Il 24enne trentino ha dimostrato infatti tutta la sua grinta attaccando e vincendo sia alla Coppa Agostoni che al Giro della Toscana. Moscon conosce bene il percorso di Innsbruck, visto che vive proprio nella città austriaca, e se riuscirà a restare con i migliori sull’ultimo strappo allora potrà sfruttare le sue doti veloci per battere i rivali sul traguardo.

Una nazione che potrà contare su diverse carte da medaglia è indubbiamente la Francia, che oltre a Julian Alaphilippe, avrà a disposizione anche Thibaut Pinot e Romain Bardet. Entrambi arrivano a questa prova in ottima condizione e possiedono le qualità per fare la differenza in salita. Pinot è reduce da una Vuelta da protagonista, con due vittorie di tappa, mentre Bardet, ha chiuso al secondo posto il Giro della Toscana proprio alle spalle di Moscon.

Un altro corridore che andrà tenuto in seria considerazione è lo spagnolo Enric Mas. Il 23enne della Quick-Step Floors ha fatto il definitivo salto di qualità alla Vuelta, conquistando la tappa regina e chiudendo sul secondo gradino del podio. Le pendenze proibitive di questo Mondiale non lo spaventano e sarà l’asso nella manica degli iberici. Altri scalatori che hanno ben figurato nell’ultimo grande giro sono il colombiano Rigoberto Uran, il polacco Rafal Majka e l’olandese Steven Kruijswijk. Tutti e tre sono dei corridori molto esperti, che potrebbero sorprendere gli avversari con un attacco da lontano.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo