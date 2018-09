Ciclismo, Mondiali 2018: la Spagna sarà la squadra di riferimento. Alejandro Valverde l’uomo da battere

La Spagna sarà la squadra di riferimento nella gara maschile ai Mondiali di ciclismo a Innsbruck (Austria). Gli iberici potranno contare infatti su una squadra con scalatori di grande qualità, che hanno dimostrato la propria forza alla Vuelta a España e potranno davvero fare la differenza sul durissimo percorso di questa rassegna iridata. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio la formazione della Spagna.

Il capitano sarà Alejandro Valverde, che partirà tra i favoriti per la conquista del titolo. Il murciano ha corso una Vuelta da assoluto protagonista e, a parte la crisi nell’ultimo tappone di montagna, è stato sempre con i migliori in salita. Le sue caratteristiche si adattano bene a questo percorso e la sua grandissima esperienza potrà risultare determinante per gestire al meglio dal punto vista tattico una corsa così lunga.

Altro corridore che potrà ambire ad un grande risultato è Enric Mas, reduce dallo straordinario secondo posto della Vuelta. Il 23enne della Quick-Step Floors ha chiuso la corsa spagnola con la vittoria sul Coll De La Gallina e ha dimostrato di saper reggere al meglio anche su pendenze molto dure. Ad Innsbruck sarà l’asso nella manica degli iberici.

Troveremo poi Jesús Herrada e Ion Izagirre, che potrebbero inserirsi in qualche azione da lontano, e passisti scalatori di grande esperienza come Mikel Nieve, David de la Cruz e Jonathan Castroviejo, che saranno fondamentali per pilotare al meglio i propri capitani. Resta ancora invece il dubbio sull’ottavo nome, visto che verranno valutate le condizioni di Mikel Landa in questa settimana prima di prendere una decisione. Il corridore della Movistar, dopo l’infortunio subito a San Sebastian, tornerà in corsa nelle classiche italiane e se avrà una buona gamba, allora verrà convocato. Altrimenti al su posto ci sarà Omar Fraile, corridore di sicuro affidamento per le salite.

Foto: Comunicato stampa Movistar Team – Photo Gomez Sport