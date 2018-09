Ciclismo, Mondiali 2018: Simon Yates per la ciliegina sulla torta. Tracciato ideale per l’inglese. E sullo strappo finale…

Ai Mondiali di ciclismo di Innsbruck (Austria) Simon Yates cercherà di mettere la ciliegina sulla torta in una stagione già formidabile. Il 26enne di Bury è stato infatti la grande rivelazione di questo 2018, dimostrando in modo definitivo tutto il suo talento e riuscendo ad essere protagonista in due grandi giri. Ora il britannico punta a chiudere in bellezza, andando a caccia del titolo iridato.

Yates si presenterà in Austria al top della forma, come dimostrato alla Vuelta a España, vinta da padrone. Il capitano della Mitchelton-Scott nella corsa spagnola è stato nettamente il più forte in salita, riuscendo a dare il meglio di sé nelle tappe chiave e mostrando così grandi passi avanti rispetto al Giro d’Italia, dove aveva conquistando tre vittorie di tappa, ma poi era crollato nel tappone decisivo di Bardonecchia. Alla Vuelta ha dimostrato quindi di sapersi gestire al meglio, una componente fondamentale in un Mondiale così duro.

Il percorso di questa rassegna iridata sembra perfetto per il britannico. Infatti le tante salite presenti renderanno la corsa molto selettiva e Yates potrà sfruttare anche una squadra con diversi scalatori di qualità, per far arrivare pochi corridori nel giro finale. Sull’ultimo strappo di Gramartboden, il nativo di Bury potrà poi fare davvero la differenza, visto che su pendenze così dure ha le qualità per staccare tutti. Alla Vuelta ha vinto proprio sul durissimo strappo di Les Praeres Nava e ad Innsbruck proverà a ripetere quella prestazione, per mettersi al collo la prima medaglia iridata della carriera su strada.

Foto: strenghtofframeITA / Shutterstock.com