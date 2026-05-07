Sonego-Buse oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming

Sessione serale con ritorno di qualcuno che al Foro Italico è stato grande anticipatore di momenti storici. In una fase tennistica già ricca di soddisfazioni per l’Italia a quel tempo, Lorenzo Sonego, nel 2021, riuscì ad agguantare una meravigliosa semifinale agli Internazionali d’Italia, spaventando anche Novak Djokovic in una giornata da due match dopo i tanti problemi legati alla programmazione in tempo di Covid.

Il torinese stavolta esordirà contro il peruviano Ignacio Buse, giocatore emerso in tempi recenti, interessante prospetto da terra rossa e continuatore di una tradizione che ha in Jaime Yzaga e Luis Horna esponenti di un signor livello (l’uno fu capace di battere più volte Sampras e una volta Agassi, l’altro è ricordato per aver battuto Federer al Roland Garros 2003, ma non solo). Sonego e Buse non si sono mai affrontati fino a questo momento, ma la crescita del peruviano è rapida: lo troviamo già alle porte della top 50 in un gran 2026.

Il match tra Lorenzo Sonego e Ignacio Buse sarà il primo della sessione serale sul Campo Centrale, alle ore 19:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport (canale da definire), ed è anche il match che andra in chiaro su TV8, nonché in diretta streaming su SkyGo, Now e sito di TV8. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA SONEGO-BUSE OGGI, ATP ROMA 2026

Giovedì 7 maggio

Campo Centrale

Sessione diurna

Ore 11:00 Popyrin (AUS)-Berrettini (ITA) – 1° turno ATP

NP Ore 13:00 Paolini (ITA) [9]-Jeanjean (FRA) [Q] – 2° turno WTA

A seguire Gauff (USA) [3]-Putintseva (KAZ) o Valentova (CZE) – 2° turno WTA

Sessione serale

Ore 19:00 Sonego (ITA)-Buse (PER) – 1° turno ATP – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire) e in chiaro su TV8

A seguire Sabalenka [1]-Krejcikova (CZE) – 2° turno WTA

PROGRAMMA SONEGO-BUSE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canale da definire) e in chiaro su Tv8

Diretta streaming: SkyGo, Now e sito di TV8

Diretta Live testuale: OA Sport