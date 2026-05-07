LIVE Cadenasso-Tirante, ATP Roma 2026 in DIRETTA: attesa per la rivelazione stagionale italiana

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Gianluca Cadenasso e Thiago Agustin Tirante, partita valevole per il primo turno dell’ATP Master 1000 di Roma. Il “nome nuovo” del tennis italiano è pronto a fare il suo esordio al Foro Italico per gli Internazionali BNL d’Italia 2026.

Gianluca Cadenasso è stato protagonista di un inizio di stagione da sogno. L’italiano classe 2004 sembra aver fatto uno step avanti nel proprio tennis in quest’avvio di stagione, dove ha già recuperato oltre 1o0 posizioni in classifica entrando per la prima volta in top 200. Un cambiamento significativo per l’azzurro, che d’ora in poi potrà giocare le qualificazioni Slam. In questi primi mesi dell’anno Cadenasso ha vinto il primo challenger della carriera, in quel di Asuncion, e settimana scorsa ha raggiunto la semifinale nel 175 di Cagliari.

Dall’altra parte della rete ci sarà il numero 69 del mondo, che parte con i favori del pronostico. L’argentino si adatta bene ai campi in terra battuta, come dimostrano i risultati delle ultime settimane in cui ha raggiunto la semifinale nell’ATP 250 di Houston ed i sedicesimi nel 1000 di Madrid. A Roma Tirante è chiamato a confrontarsi con condizioni differenti rispetto a quelle delle ultime settimane.

Quello odierno sarà il primo incontro tra i due giocatori. La partita è in programma sulla Supertennis Arena dopo Bucsa-Zheng, che inizierà alle 11.00, Giron-Cilic e Bautista Agut-Maestrelli. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Cadenasso-Tirante con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!