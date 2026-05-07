LIVE Sonego-Buse, ATP Roma 2026 in DIRETTA: attenzione all’emergente peruviano

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo Sonego e il peruviano Ignacio Buse, valido per il primo turno dell’ATP 1000 di Roma, ultimo Masters 1000 sulla terra battuta prima del grande appuntamento Slam di Rolland Garros, a Parigi.

Il tennista torinese affronta il giovane emergente classe 2004 per la prima volta in carriera e lo fa nel torneo di casa in cui ha raggiunto la semifinale nel 2021 dopo aver battuto giocatori del calibro di Andrei Rublev e Dominic Thiem. L’azzurro viene da tre sconfitte di fila tra il secondo turno del 500 di Barcellona contro il già citato Rublev e i primi turni del 1000 di Madrid contro Lajovic e il 175 di Cagliari contro Bellucci.

Per quanto riguarda Buse, il giovane peruviano ha dimostrato il suo talento che tuttavia non lo ha ancora portato estremamente avanti in nessun torneo in particolare: la sfida per Sonego è comunque tosta, visto che come detto non si sono mai affrontati in carriera e lo fanno in un contesto in cui il torinese potrebbe sentire la pressione o maggiore carica da parte del suo pubblico.

Il match tra Sonego e Buse sarà il quarto in programma sul Campo Centrale e giocherà non prima delle 19.00, con la giornata che inizierà alle 11.00 con la sfida tra Berrettini e l’australiano Popyrin. Non prima delle 13.00, invece, toccherà a Paolini contro la francese Jeanjean mentre a seguire Coco Gauff affronterà la ceca Valentova, successivamente sarà la volta del torinese. Segui l’incontro in Diretta e in Live su OA Sport! Buon divertimento a tutti!