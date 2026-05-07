LIVE Maestrelli-Bautista Agut, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro ci crede contro l’esperto spagnolo

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Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di primo turno del Masters 1000 di Roma tra Francesco Maestrelli e Roberto Bautista Agut. Il portacolori del bel paese se la vede contro il veterano spagnolo che lo scorso mese ha annunciato il suo ritiro dal tennis giocato a fine stagione. L’iberico è un cliente scomodo e un gioca un tennis pieno di cambi di gioco e vari colpi. Soprattutto su terra rossa, sa essere molto fastidioso se in giornata. L’esperienza è un altro fattore che il nativo di Benlloc ha a suo vantaggio. Il classe ’88 di ore passate sui campi da tennis ne ha vendere e affrontarlo non è mai semplice.

Il numero 112 ATP ha usufruito della Wild Card che gli è stata assegnata per accedere al tabellone principale del torneo romano. Maestrelli viene da un periodo positivo, dove nel mese di febbraio di quest’anno ha toccato il suo best ranking nel circuito maggiore alla posizione numero 108. Il toscano gioca un tennis prettamente di potenza, i suoi colpi con i quali riesce ad imprimere maggior forza alla palla sono il servizio e il rovescio. Ogni tanto lo si vede sotto rete. I colpi da fondo però sono quelli che caratterizzano meglio, nel generale, la sua modalità di esprimersi in un campo da tennis.

L’iberico gioca un tennis estremamente vario con colpi piatti alternati a back di rovescio, dove spesso e volentieri toglie il ritmo e punti di riferimento all’avversario. La palla corta è uno strumento usato in diverse occasioni dal classe ’88, con la quale sa sorprendere il suo opposto nel rettangolo di gioco. Pur non avendo una palla particolarmente pesante o difficile da gestire, sa muoversi molto bene e anche questo favorisce la sua impostazione a livello tattico. Facendosi trovare pronto a giocare il colpo in qualsiasi parte del campo. L’età però sta iniziando a farsi sentire. I 38 anni compiuti da qualche settimana non sono da sottovalutare per il veterano iberico. In caso di una partita particolarmente lunga, non sarà una circostanza a lui comoda.

Il toscano avrà il sostegno del pubblico e questo è un altro fattore che gli darà sicuramente morale. Questo sarà il suo secondo Masters 1000 di quest’anno. Il nativo di Pisa ha infatti giocato tre qualificazioni per i Masters 1000 di Indian Wells, Monte-Carlo e Madrid riuscendo ad entrare, fra questi tre, nel tabellone principale del torneo americano. Dove poi perse al primo turno da Hijikata. Dunque l’azzurro avrà tutte le buone intenzioni di portare a casa il risultato e ottenere la sua prima vittoria in questa categoria di torneo. In caso di vittoria sarebbe un passaggio importante della sua ancora giovane carriera.

Dall’altra parte lo spagnolo non vorrà giocare il suo ultimo anno con prestazioni deludenti. Tutti questi fattori rendono l’incontro molto interessante e dall’esito prettamente incerto. Il vincitore di questa partita affronterà al secondo turno la testa di serie numero 30 del torneo Nakashima. Il match di primo turno tra Francesco Maestrelli e Roberto Bautista Agut sarà il terzo a partire dalle ore 11 sulla Supertennis Arena. Sarà preceduto da Bucsa-Zheng e Cinà-Blockx. Non perdetevi nessun aggiornamento con la nostra diretta LIVE testuale, vi aspettiamo!