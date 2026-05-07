LIVE Nardi-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il derby italiano vale punti e prestigio

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Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di primo turno, un derby azzurro che vede di fronte Luca NARDI e Andrea PELLEGRINO per un posto al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2026!

Partita incerta e delicatissima tra il talento pesarese e il lavoratore di Bisceglie. Nardi ha cambiato guida tecnica e sembra intenzionato a intraprendere la strada del professionismo nel modo più serio possibile. Riparte dal Foro Italico, dove nella passate edizione sconfisse brillantemente Flavio Cobolli prima di arrendersi a Holger Rune in secondo turno non sfigurando. Se vince oggi Nardi torna virtualmente numero 152 del mondo.

Pellegrino sta vivendo una seconda giovinezza. Animale da terra battuta, gioca da un decennio a livello challenger e lo fa prevalentemente su Argilla. Nelle ultime due stagioni ha però portato il suo livello di tennis sino alla top 100, più volte sfiorata, che meriterebbe ampiamente. Il classe ’97 ha appena perso i 75 punti della finale raggiunta a Estoril l’anno scorso, ma ha tamponato con la vittoria a sorpresa su Landaluce nell’ultimo turno di qualificazioni per regalarsi per la prima volta il torneo di casa in tabellone principale. Se vince oggi è live numero 136 del mondo.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del derby azzurro di primo turno degli Internazionali d’Italia 2026 che vede di fronte Luca NARDI e Andrea PELLEGRINO per un posto al 2° turno. Si gioca come 6° match dalle 11, mettetevi comodi!