Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari partite 7 maggio, ordine di gioco, streaming

Oggi, giovedì 7 maggio, nuova giornata di incontri agli Internazionali d’Italia 2026. Sarà un day-3 particolarmente intenso. La pioggia di ieri ha un po’ congestionato lo schedule odierno, in considerazione delle sfide da terminare e di quelle che nel secondo giorno non si sono potute tenere. Bisognerà quindi armarsi di pazienza e prendere nota.

Sul Campo Centrale, il programma inizierà alle 11:00 con la sfida tra Matteo Berrettini e l’australiano Alexei Popyrin. Non prima delle 13:00, la detentrice del titolo del 2025, Jasmine Paolini, sfiderà la francese Leolia Jeanjean. Quarto match su Centrale per Lorenzo Sonego (non prima delle 19:00) contro il peruviano Ignacio Buse.

Nella BNP Paribas Arena, Noemi Basiletti completerà il proprio incontro con l’australiana Ajla Tomljanovic (non prima delle 12:00, 2° match), interrotto ieri sullo score di 5-3 nel primo set in favore dell’azzurra. A Seguire Mattia Bellucci affronterà l’argentino Roman Andres Burruchaga e il programma si chiuderà in sera con il derby tra Luca Nardi e Andrea Pellegrino.

Nella Supertennis Arena Federico Cinà, che avrebbe dovuto giocare ieri, giocherà contro il belga Alexander Blockx (non prima delle 12:00), preceduto dalla sfida tra la cinese Zheng e la spagnola Bucsa. Terzo e quarto match su questo campo saranno quelli di Francesco Maestrelli, opposto allo spagnolo Roberto Bautista Agut, e di Gianluca Cadenasso contro l’argentino Thiago Agustin Tirante.

Gli Internazionali d’Italia 2026 di tennis saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253, inoltre il torneo WTA sarà visibile su SuperTennis HD ed un match del torneo ATP (Sonego-Buse) sarà fruibile in chiaro su TV8 HD. Diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV per l’ATP, SuperTenniX per la WTA, tv8.it per Sonego-Buse. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale dei principali match degli italiani.

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2026 OGGI

Campo Centrale – ore 11:00

Alexei Popyrin AUS vs Matteo Berrettini ITA

Jasmine Paolini ITA vs Leolia Jeanjean FRA (Non prima 13:00)

Coco Gauff USA vs Tereza Valentova CZE

Lorenzo Sonego ITA vs Ignacio Buse PER (Non prima 19:00)

Aryna Sabalenka BLR vs Barbora Krejcikova CZE (Non prima 20:30)

BNP Paribas Arena – ore 11:00

Antonia Ruzic CRO vs Mirra Andreeva RUS

Noemi Basiletti ITA vs Ajla Tomljanovic AUS (Non prima 12:00)

Roman Andres Burruchaga ARG vs Mattia Bellucci ITA

Stefanos Tsitsipas GRE vs Tomas Machac CZE

Belinda Bencic SUI vs Bianca Andreescu CAN (Non prima 17:00)

Andrea Pellegrino ITA vs Luca Nardi ITA

Supertennis Arena – ore 11:00

Cristina Bucsa ESP vs Qinwen Zheng CHN

Federico Cina ITA vs Alexander Blockx BEL (Non prima 12:00)

Roberto Bautista Agut ESP vs Francesco Maestrelli ITA

Thiago Agustin Tirante ARG vs Gianluca Cadenasso ITA

Denis Shapovalov CAN vs Mariano Navone ARG

Pietrangeli – ore 11:00

Dalibor Svrcina CZE vs Miomir Kecmanovic SRB

Jacob Fearnley GBR vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA (Non prima 12:00)

Maya Joint AUS vs Viktorija Golubic SUI

Jelena Ostapenko LAT vs Amanda Anisimova USA

Sebastian Ofner AUT vs Alex Michelsen USA

McCartney Kessler USA vs Iva Jovic USA

Court 13 – ore 11:00

Zizou Bergs BEL vs Terence Atmane FRA

Marton Fucsovics HUN vs Dino Prizmic CRO (Non prima 12:00)

Tatjana Maria GER vs Sorana Cirstea ROU

Katerina Siniakova CZE vs Anna Kalinskaya RUS

Solana Sierra ARG vs Anhelina Kalinina UKR

Marie Bouzkova CZE vs Taylor Townsend USA

Court 1 – ore 11:00

Panna Udvardy HUN vs Elise Mertens BEL

Marcos Giron USA vs Marin Cilic CRO

Clara Tauson DEN vs Oleksandra Oliynykova UKR

Cristian Garin CHI vs Juan Manuel Cerundolo ARG

Hamad Medjedovic SRB vs Valentin Royer FRA

Court 2 – ore 11:00

Nikoloz Basilashvili GEO vs Daniel Merida ESP

Yuliia Starodubtseva UKR vs Simona Waltert SUI (Non prima 12:00)

Anastasia Zakharova RUS vs Linda Noskova CZE

Ethan Quinn USA vs Pablo Llamas Ruiz ESP

PROGRAMMA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2026 OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253, per WTA SuperTennis HD (in chiaro), Sonego-Buse in chiaro su TV8 HD.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, per ATP Tennis TV, per WTA SuperTenniX, Sonego-Buse su tv8.it.

Diretta Live testuale: OA Sport per i principali match degli italiani.