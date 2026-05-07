LIVE Paolini-Jeanjean, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra inizia la difesa al titolo

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Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurra Jasmine Paolini e la francese Leolia Jeanjean, valido per il secondo turno del WTA 1000 di Roma.

La detentrice del titolo, numero 9 del seeding, dopo il bye al primo turno, farà il suo esordio nel tabellone principale romano contro la trentenne transalpina, proveniente dalle qualificazioni. Sulla carta per Paolini dovrebbe essere un match senza troppe difficoltà, ideale per rompere il ghiaccio con il torneo di casa. Jeanjean ha già vinto tre partite qui a Roma, con i successi nel tabellone cadetto sulla connazionale Diane Parry, per 6-1, 7-6, e sull’australiana Ajla Tomljanovic, per 7-6, 5-7, 6-3; nel primo turno del main draw, invece, ha sconfitto a sorpresa la brasiliana Beatriz Haddad Maia, con il punteggio di 7-6, 6-4.

La classe ’96 azzurra, che lo scorso anno a Roma conquistò il trofeo più importante della sua carriera in singolare, è attualmente numero 8 del mondo, ma non ha avuto un buon impatto, in questo 2026, con la stagione sulla terra battuta: a Stoccarda è stata eliminata con un doppio 6-2 dalla turca Zeynep Sonmez al primo turno, mentre a Madrid, dopo una vittoria faticosa in tre set sulle veterana tedesca Laura Siegemund, si è dovuta arrendere in due set, al terzo turno, alla statunitense Hailey Baptiste. Tra Paolini e la classe ’95 transalpina c’è un solo precedente, risalante alla United Cup 2026, andato in scena la scorso 6 gennaio, dove l’azzurra regolò con un netto 6-2, 6-3 l’avversaria. Jeanjean, numero 127 del ranking WTA, rappresenta comunque un ostacolo da non sottovalutare e da affrontare con la massima concentrazione, in virtù delle tre vittorie già ottenuto in questa edizione sui campi del Foro Italico.

Questo incontro sarà il secondo match in programma sul Campo Centrale nella giornata di giovedì 7 maggio. Le danze saranno aperte alle ore 11.00 dall’azzurro Matteo Berrettini, opposto all’australiano Alexei Popyrin. Non prima delle ore 13.00 toccherà alla trentenne toscana e alla classe ’95 francese.

OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della sfida di singolare tra l’azzurra Jasmine Paolini e la francese Leolia Jeanjean, valida per il secondo turno del WTA 1000 di Roma 2026: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!