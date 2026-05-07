Cadenasso-Tirante oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming

È il momento del tanto atteso debutto nel tabellone principale del torneo più prestigioso per un italiano. Nell’incontro valevole per il primo turno del singolare maschile degli Internazionali d’Italia Gianluca Cadenasso, ammesso in tabellone grazie ad una wild card, affronta l’argentino Thiago Augustin Tirante. Il match sarà il quarto sulla Supertennis Arena a partire dalle 11:00.

L’azzurro arriva a Roma in piena fiducia dopo aver raggiunto la semifinale nel Challenger di Cagliari, torneo in cui si è inchinato solamente al futuro vincitore Matteo Arnaldi. Il ventiduenne italiano occupa al momento la posizione numero 196 del ranking ATP, ma spera di riuscire a guadagnare terreno in un tempo relativamente breve.

La mancanza di precedenti tra i due giocatori rende l’incontro un confronto assolutamente inedito. Il giocatore sudamericano è reduce dalla buona prova offerta a Madrid, torneo in cui ha superato Tommy Paul e ha perso nei sedicesimi contro Cameron Norrie. Chi vince incrocia nei trentaduesimi proprio il giocatore britannico, testa di serie numero diciassette.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Cadenasso-Tirante, primo turno del torneo ATP di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Mix (211). Prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV. OA Sport offrirà, come sempre, la diretta testuale del match con aggiornamenti minuto per minuto.

CALENDARIO CADENASSO-TIRANTE ATP ROMA 2026

Giovedì 7 maggio

Supertennis Arena-dalle 11:00

Cristina Bucsa (Esp, 30)- Qinwen Zheng (CHN)

Non prima delle 12:00

Federico Cinà (ITA, WC)-Alexander Blockx (BEL)

A seguire

Roberto Bautista Agut (ESP)-Francesco Maestrelli (ITA, WC) – Diretta tv Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211)

A seguire

Thiago Augustin Tirante (ARG)-Gianluca Cadenasso (ITA, WC)

A seguire

Denis Shapovaov (CAN)-Mariano Navone (ARG) (BEL

PROGRAMMA CADENASSO-TIRANTE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv

Diretta streaming: OA Sport