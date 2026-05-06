LIVE Cinà-Blockx, ATP Roma 2026 in DIRETTA: serve un’impresa contro il nuovo talento belga

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Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida serale di primo turno degli Internazionali d’Italia 2026 che vede di fronte Federico CINA’ e il giovane belga Alexander Blockx.

Si aprono i tabelloni principali del nostro torneo di casa e l’Italia ha già impressionato nelle qualificazioni. Vuole continuare a farlo anche nel main draw, e Federico Cinà ha certamente un ostacolo che lo metterà a dura prova. Blockx è infatti uno dei giovani che più si è messo in luce nella prima parte di stagione sulla terra battuta e non solo. Partì tutto dal break recuperato a Francesco Maestrelli nel primo turno di qualificazioni a Montecarlo, partita poi risolta in due parziali che lo lanciò fino al terzo turno dopo aver sconfitto tra gli altri anche Flavio Cobolli.

Il talentino siciliano invece ha stabilizzato una posizione intorno alla 220^, che sarebbe valida anche se sul filo di lana per giocare le qualificazioni negli Slam. Il suo percorso tra i grandi è appena cominciato e le migliorie tecniche sul dritto già si intravedono. Il palermitano può contare su un rovescio poetico e su una prima di servizio molto incisiva, vedremo come risponderà impegnato su uno dei campi più prestigiosi del mondo.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di primo turno degli Internazionali d’Italia 2026 che vede di fronte Federico Cinà e il giovane belga Alexander Blockx. Si gioca dopo Cocciaretto-Kraus dalle 19:00 e non prima delle 20.30, vi aspettiamo!