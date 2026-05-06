LIVE Basiletti-Tomljanovic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: azzurra per proseguire la favola

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Noemi Basiletti e l’australiana Ajla Tomljanovic, valido per il primo turno degli Internazionali d’Italia, ultimo Masters 1000 sulla terra battuta prima del grande evento Slam al Rolland Garros di Parigi.

La giovane azzurra classe 2006 è entrata per la prima volta in un tabellone principale di un WTA 1000 grazie alle qualificazioni dove fa un cavalcata incredibile da numero 427 nel ranking mondiale. L’avversaria di oggi, stabilmente da anni nelle migliori cento giocatrici del pianeta, è un ostacolo importante ma che con la giusta dose di carattere può essere scavalcato.

Per quanto riguarda Tomljanovic, la croata-australiana è entrata a far parte del main draw grazie al ripescaggio da lucky looser visto che è uscita sconfitta dal secondo turno di qualificazioni contro la francese Jeanjean per 2-1. La numero 88 nel ranking non ha ancora vinto un match in un tabellone principale su terra battuta questa stagione.

Il match tra Basiletti e Tomljanovic sarà il quarto dalle 14.00 sulla BNP Aripas Arena e il quinto di giornata, con il programma che inizierà alle 11.00 con gli incontri, in ordine di gioco, di Brooksby contro Baez, Pigato contro Grant, Tagger contro Sakkari e Carreno Busta contro Tabilo: una giornata ricchissima di partite tra torneo maschile e femminile. Segui l’evento in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!