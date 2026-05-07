Bellucci-Burruchaga oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming

L’occasione è importante per l’uno e per l’altro. Da una parte Mattia Bellucci, che cerca di rimettersi in luce dopo una stagione abbastanza a corrente alternata. Dall’altra Roman Andres Burruchaga, argentino che l’anno scorso qui ha battuto Sonego ed ora è numero 56 del mondo. Oggi gli Internazionali d’Italia offrono un confronto davvero particolare.

Si tratta di giocatori diversi, e anche difficilmente paragonabili dal punto di vista stilistico: Bellucci particolarmente estroso, più solido l’uomo che porta un cognome che in Argentina, almeno a livello calcistico, è particolarmente pesante anche per il legame di parentela. Non si sono mai incontrati i due, ma Burruchaga sta andando davvero forte fin dalla fine dello scorso marzo tra Challenger e circuito maggiore, per cui va seriamente tenuto d’occhio.

Il match tra Mattia Bellucci e Roman Andres Burruchaga sarà il terzo sulla BNP Paribas Arena (interna allo Stadio dei Marmi) dalle ore 11:00 dopo Ruzic-Andreeva e la fine di Basiletti-Tomljanovic. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport (canale da definire) e in diretta streaming su SkyGo, Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA BELLUCCI-BURRUCHAGA OGGI, ATP ROMA 2026

Giovedì 7 maggio

BNP Paribas Arena

Ore 11:00 Ruzic (CRO)-Andreeva [8] – 2° turno WTA

NP Ore 12:00 Basiletti (ITA) [Q]-Tomljanovic (AUS) [LL] – 1° turno WTA (si riprende dal 5-3 e servizio Basiletti)

A seguire Bellucci (ITA)-Burruchaga (ARG) – 1° turno ATP – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire)

A seguire Tsitsipas (GRE)-Machac (CZE) – 1° turno ATP

NP Ore 17:00 Bencic (SUI) [12]-Andreescu (CAN) [WC] – 2° turno WTA

A seguire Pellegrino (ITA) [Q]-Nardi (ITA) [WC] – 1° turno ATP

PROGRAMMA BELLUCCI-BURRUCHAGA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canale da definire)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport