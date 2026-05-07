LIVE Bellucci-Burruchaga, ATP Roma 2026 in DIRETTA: match complesso contro lo specialista argentino

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Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Masters 1000 di Roma 2026 che vede di fronte Mattia BELLUCCI e l’argentino Roman Andres Burruchaga, si gioca per accedere al 2° turno degli Internazionali d’Italia 2026.

Gli Internazionali d’Italia entrano nel secondo giorno di tabellone principale maschile, dedicato alla conclusione dei match del primo turno. Tra questi c’è lo scontro tra il lombardo Bellucci e il qualificato albiceleste che tanto bene si trova sulla terra battuta. Quest’ultimo arriva dalla brillante semifinale del torneo di Cagliari, quando uscì di scena per mano di Hubert Hurkacz, mentre Bellucci si è fermato al 2° turno dopo la vittoria su Sonego.

In classifica mondiale Bellucci si trova al 76° posto mentre in caso di vittoria odierna si isserebbe sino al 73° posto, ricordando come l’azzurro non abbia la terra battuta come migliore superficie di gioco, discorso che invece vale per il rivale odierno. Insomma, non parte favorito il mancino di Busto Arsizio, ma se c’è una settimana in cui tutto sembra essere possibile per i nostri tennisti, è questa!

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE dell’incontro tra Mattia BELLUCCI e Roman Andres Burruchaga che ai giocano un posto al 2° turno degli Internazionali d’Italia 2026. Si gioca come 3° match dalle 11 dopo Ruzic-Andreeva e la fine del match tra Basiletti e Tomljanovic. Vi aspettiamo!