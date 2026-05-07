Maestrelli-Bautista Agut, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming

In un avvio di torneo caratterizzato dalla presenza di numerosi giocatori nostrani c’è anche chi spera di ritrovare le luci della ribalta dopo la storica prima qualificazione al tabellone principale di uno Slam. Nell’incontro di primo turno del singolare maschile degli Internazionali d’Italia Francesco Maestrelli affronta il veterano spagnolo Roberto Bautista Agut. Il match sarà il terzo in programma sulla Supertennis Arena a partire dalle 11:00.

Il giocatore italiano era salito alla ribalta delle cronache all’inizio dell’anno quando, dopo aver centrato l’ingresso nel main draw a Melbourne, aveva superato il francese Atmane al primo turno e guadagnato così la prestigiosa sfida contro la leggenda serba Novak Djokovic.

Bautista Agut è ormai giunto alle fasi finali di una carriera nella quale ha sempre saputo farsi largo e battersi alla pari anche contro i più forti. La mancanza di precedenti rende il confronto odierno un inedito assoluto. Chi vince affronta al secondo turno lo statunitense Brandon Nakashima, testa di serie numero 30.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Maestrelli-Bautista Agut, primo turno del torneo ATP di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Mix (211). Prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV. OA Sport offrirà, come sempre, la diretta testuale del match con aggiornamenti minuto per minuto.

CALENDARIO MAESTRELLI-BAUTISTA AGUT ATP ROMA 2026

Giovedì 7 maggio

Supertennis Arena-dalle 11:00

Cristina Bucsa (Esp, 30)- Qinwen Zheng (CHN)

Non prima delle 12:00

Federico Cinà (ITA, WC)-Alexander Blockx (BEL)

A seguire

Roberto Bautista Agut (ESP)-Francesco Maestrelli (ITA, WC) – Diretta tv Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211)

A seguire

Thiago Augustin Tirante (ARG)-Gianluca Cadenasso (ITA, WC)

A seguire

Denis Shapovaov (CAN)-Mariano Navone (ARG) (BEL

PROGRAMMA MAESTRELLI-BAUTISTA AGUT: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv

Diretta streaming: OA Sport