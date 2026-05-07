LIVE Berrettini-Popyrin, ATP Roma 2026 in DIRETTA: occasione contro l’australiano all’esordio

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match fra Matteo Berrettini ed Alexei Popyrin, valido come primo turno degli Internazionali d’Italia 2026.

Matteo Berrettini, scivolato ormai al numero 100 del ranking, esordisce in questa edizione del Master 1000 romano contro l’australiano Alexei Popyrin, numero 60 della classifica ATP. L’azzurro, che ha come miglior risultato al Foro Italico i quarti di finale del 2020, arriva da un lungo periodo piuttosto difficile, segnato dagli ormai continui problemi fisici. Il terzo turno al torneo di Monte Carlo e i quarti nel Challenger di Cagliari non sono però risultati da buttare nell’ottica di un graduale ritorno verso il livello che gli compete. Il romano difende diversi punti conquistati l’anno scorso in virtù dell’accesso al terzo turno; sarà essenziale per lui limitare il più possibile i danni per non scendere ulteriormente in classifica ATP.

Dall’altra parte della rete ci sarà l’australiano Alexei Popyrin. Il tennista oceanico classe ’99 vanta un ranking decisamente migliore dell’azzurro, ma anche lui arriva da un periodo non troppo esaltante dal punto di vista dei risultati. Popyrin, in questa stagione, non è ancora mai riuscito a superare il primo turno nei master mille fin qui disputati e l’ultima vittoria risale a più di un mese fa, negli ottavi di finale nel torneo di Houston.

Negli scontri diretti è l’azzurro che vanta un record migliore. I due hanno giocato l’uno contro l’altro per quattro volte, ma mai sulla terra rossa. 3-1 a favore di Berrettini il conto, che comprende due sfide di primo turno a Vienna, una a Parigi indoor (nell’ultima di Bercy) e anche il terzo turno degli US Open 2019. Questa quinta sfida, che vale il passaggio al secondo turno dell’ATP 1000 di Roma, “regalerà” al vincitore la difficilissima partita contro Jannik Sinner.

Il match tra Matteo Berrettini e Alexei Popyrin, valido come primo turno degli Internazionali d’Italia 2026, sarà il primo del giorno sul Campo Centrale, alle ore 11:00. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con cronaca dettagliata ed aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!