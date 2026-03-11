Sport in tv oggi (mercoledì 11 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 11 marzo ci aspetta una giornata ricca di sport. Si entra nel vivo del Masters 1000 e WTA 1000 di Indian Wells, mentre gli appassionati del grande ciclismo potranno divertirsi con una tappa della Tirreno-Adriatico e una frazione della Parigi-Nizza. Proseguono le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, per gli sport invernali ci sarà spazio anche per la prova cronometrata della discesa libera maschile a Courchevel e i Mondiali di lunghe distanze per lo sci alpinismo.

L’Italia affronterà gli USA in una partita di grande fascino del World Baseball Classic, fondamentale in ottica qualificazione alla fase a eliminazione diretta. L’Italia incrocerà la Corea del Sud nelle qualificazioni ai Mondiali di hockey prato femminile, poi una ricchissima serata dedicata al volley: Scandicci e Conegliano giocheranno l’andata dei quarti di finale della Champions League, Trento ospiterà il PGE Varsavia nel playoff di ritorno della Champions League, Vallefoglia giocherà la finale d’andata della Challenge Cup.

Sul fronte del basket, derby tra Venezia e Trento negli ottavi di finale di EuroCup mentre la Virtus Bologna ospiterà il Partizan Belgrado in Eurolega. Da seguire anche l’andata degli ottavi di finale della Champions League di calcio (il big match sarà tra Real Madrid e Manchester City) e la semifinale di Coppa Italia femminile tra Juventus e Fiorentina. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 11 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 11 marzo

Dalle 19.00 di martedì 10 marzo TENNIS – ATP Masters 1000 Indian Wells, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Sinner-Fonseca (quarto match dalle ore 19.00 e non prima delle ore 02.00)

00.00 BASEBALL (World Baseball Classic) – Due partite: Paesi Bassi-Israele, Porto Rico-Canada (non è prevista diretta tv/streaming)

02.00 BASEBALL (World Baseball Classic) – Italia-USA (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Max; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

03.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Cina Masters (diretta streaming su BWF Tv)

08.00 SCI ALPINISMO – Mondiali lunghe distanze ad Areches-Beaufort (non è prevista diretta tv/streaming)

09.05 SPORT INVERNALI – Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 (diretta tv su Rai 2 dalle ore 09.00 alle ore 13.00; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 13.00 fino al termine delle competizioni; diretta streaming su Rai Play)

09.30 HOCKEY PRATO (Qualificazioni Mondiali femminili) – Italia-Corea del Sud (diretta streaming su Watch Hockey)

10.30 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile/femminile a Montafon, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

10.40 CICLISMO – Tirreno-Adriatico, terza tappa: Cortona-Magliano de’ Marsi (diretta tv su Rai 2 dalle ore 15.00; diretta streaming su Rai Play Sport 1, Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 13.05)

10.45 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Prima prova cronometrata discesa libera maschile a Courchevel (non è prevista diretta tv/streaming)

12.25 CICLISMO – Parigi-Nizza, quarta tappa: Bourges-Uchon (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 15.45)

12.35 CICLISMO FEMMINILE – IXINA Leeuw-Oetingen p/b Lotto (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Coppa Italia, semifinale d’andata) – Fiorentina-Juventus (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 BASKET (Euro Cup, ottavi di finale) – Turk Telekom-Manresa (diretta streaming su Euro League Tv)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League, andata quarti di finale) – Zeren Spor Ankara-Conegliano (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv)

18.30 BASKET (Champions League) – Nymburk-Trieste (diretta streaming su DAZN)

18.30 BASKET (Champions League) – AEK Atene (diretta streaming su DAZN)

18.30 BASKET (Champions League) – Rytas-Le Mans (diretta streaming su DAZN)

18.45 CALCIO (Champions League, andata ottavi di finale) – Bayer Leverkusen-Arsenal (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Indian Wells, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

19.00 TENNIS – WTA 1000 Indian Wells, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Super Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

19.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League, andata quarti di finale) – Eczacibasi Istanbul-Asseco Resovia (diretta streaming su Euro Volley Tv)

19.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League, andata quarti di finale) – Scandicci-Fenerbahce Istanbul (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 BASKET (Euro Cup, ottavi di finale) – Due partite: Buducnost-Cluj Napoca, Cedevita Olimpija-Chemnitz (diretta streaming su Euro League Tv)

19.30 VOLLEY (CEV Cup, ritorno quarti di finale) – Piacenza-Berlin Recycling Volleys (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (Challenge Cup, finale d’andata) – Vallefoglia-Panathinaikos (diretta streaming su DAZN, Euro Volley Tv)

20.00 BASKET (Euro Cup, ottavi di finale) – Venezia-Trento (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv)

20.00 BASKET (Europe Cup, quarti di finale) – Reggio Emilia-Murcia (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

20.00 BASKET (Champions League) – AS Karditsas-Alba Berlino (diretta streaming su DAZN)

20.00 BASEBALL (World Baseball Classic) – Cuba-Canada (non è prevista diretta tv/streaming)

20.30 VOLLEY (Champions League, ritorno playoff) – Trento-PGE Projekt Varsavia (diretta tv su Sky Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv)

20.45 BASKET (Eurolega) – Virtus Bologna-Partizan Belgrado (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro League Tv)

21.00 BASKET (Champions League) – Tenerife-Gran Canaria (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Champions League, andata ottavi di finale) – Bodo/Glimt-Sporting Lisbona (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv)

21.00 CALCIO (Champions League, andata ottavi di finale) – PSG-Chelsea (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League, andata ottavi di finale) – Real Madrid-Manchester City (diretta streaming su Amazon Prime Video)

23.00 CALCIO (Copa Libertadores) – Sporting Cristal-Carabobo (diretta streaming su Como Tv)

