LIVE Scandicci-Fenerbahce Istanbul, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: importante costruire un tesoretto nella gara d’andata

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Savino del Bene Scandicci e Fenerbahce Istanbul, valido per la gara d’andata dei quarti di finale di Champions League, con le toscane che hanno l’intenzione, se non l’obbligo, di ottenere un risultato importante in vista della seconda sfida di settimana prossima che può valere l’eliminazione o la semifinale.

Scandicci affronta la fortissima squadra turca della campionessa del Mondo con l’Italia Alessia Orro dopo aver superato l’Igor Gorgonzola Novara nei play off della competizione europea. La squadra di Lorenzo Bernardi si è dovuta arrendere al golden set perso 15-7 per le toscane che hanno potuto esultare dopo aver perso 1-3 l’andata e vinto il ritorno sempre con lo steso risultato del match precedente.

Il Fenerbahce, invece, qualificatosi come prima della classe nel suo girone, ha potuto saltare il turno di spareggio per accedere direttamente ai quarti di finale: non esiste una vera squadra favorita, visto che parliamo di due delle squadre più forti del mondo, con le toscane che nel corso della prima parte di stagione hanno vinto il Mondiale per Club in finale contro la connazionale Conegliano.

Il match tra Scandicci e Fenerbahce inizierà alle 19.00 e verrà disputato al Palazzo Wanny, a Firenze. I giudici di gara saranno l’ungherese Dobromir Dobrev come primo arbitro, e il ceo Vlastimil Kovar come secondo. Segui l’evento in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!