LIVE Italia-Messico, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: serve un’impresa per la qualificazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona serata, o meglio buonanotte, a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta partita dell’Italia al World Baseball Classic 2026. Che potrebbe essere l’ultima, o forse no. Sarebbe meglio di no: in ogni caso, è il Messico che si pone di fronte alla squadra di Francisco Cervelli.

Non si sono ancora spenti gli echi della notte che verrà inevitabilmente raccontata come leggendaria contro gli USA, ma c’è ancora da correre verso la qualificazione ai quarti di finale, e saranno proprio i messicani a risultare decisivi in questo contesto. Una squadra, quella della Novena Mexicana, che ha molto di che essere temuta. E non a torto, visto che oltre a essere quarta nel ranking mondiale ha anche una larghissima fetta di stelle MLB, da Randy Arozarena in giù. Ma non è solo quello il punto.

Se c’è una cosa che il Messico vuole fare, è difendere la terza posizione raggiunta nel 2023, quando a prendere un bello spavento a Miami fu finanche il Giappone di Shohei Ohtani. Se c’è una cosa che l’Italia intende compiere, è un altro passo in su, di quelli belli, che porta dritto ai quarti di finale, i secondi consecutivi dopo il colpo del 2023 nel girone più infernale che si potesse mai immaginare a livello di calcoli.

Il Messico, tra i grandi nomi, ha ritrovato con profitto Alejandro Kirk accanto al già citato Arozarena, a Jarred Duran, a Jonathan Aranda e a tanti altri. E, prima della sfida all’Italia, ha rifilato un 8-2 alla Gran Bretagna e un 16-0 al Brasile prima del 3-5 subito dagli USA. L’Italia potrà arrivare a questo confronto, in tutti i casi, con la certezza di potersi giocare tutte le proprie carte. Anche perché, va detto, il roster a disposizione di Cervelli non manca di sicuro di talento. E, cosa ancora più importante, è unito anche dalle piccole cose. Che, a volte, sono quelle grandi.

Il playball tra Italia e Messico verrà dato dalle ore 0:00. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!