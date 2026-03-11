LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione da 221 km. Fuga o volata?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa della Tirreno-Adriatico 2026, la Cortona-Magliano de’ Marsi. Con 221 km questo è il tracciato più lungo della corsa.

L’unico GPM di giornata, che inzierà a 81.9 km dal via, è quello di Todi (2.3 km al 5.4% medio). La frazione odierna sarà, comunque, caratterizzata da 1600 metri di dislivello, ci saranno diversi strappi e l’arrivo tende a salire, con pendenze tra il 2-3 %.Con una tappa così lunga e con alcuni tratti di saliscendi la volata non è scontata, perché la fuga potrebbbe andare in porto. Lo sprint sembra comunque l’ipotesi più accreditata, in quanto, oltre all’ultima, non ci saranno più tappe adatte alle ruote veloci come queste. Le squadre dei velocisti, dovranno dare il massimo ed essere perfertte per non far arrivare sul traguardo i fuggitivi.

In caso di volata favori del pronostico su Jasper Philipsen (Alpecin Premier-Tech) e Jonathan Milan (Lidl-Trek). Il belga non ha ancora vinto in stagione e sembra, inoltre, non avere più lo stesso sprint incisivo dopo la brutta caduta al Tour de France dell’anno scorso. Oggi il corridore della Alpecin può dimostrare di essere tornato nella condizione migliore, vincendo su un percorso che gli si addice. L’italiano, invece, ha già vinto 4 tappe quest’anno, dando continuità alla crescita iniziata l’anno scorso, dove si mise in mostra con 9 vittorie. L’ultimo sprint vero e proprio fra i due è stato al Tour l’anno scorso, dove nella prima tappa vinse Philipsen, ma si tratta di un caso troppo isolato e lontano nel tempo per fare un pronostico sicuro. Altri velocisti pericolosi sono il giovane danese Tobias Lund Andersen (Decathlon CMA CGM Team), l’esperto Fernando Gaviria (Movistar Team), la stella nascente Paul Magnier (Soudal Quick-Step) e il poco costante Arnaud De Lie (Lotto Intermarché).

Se dovesse arrivare la fuga un uomo pericoloso potrebbe essere Andrea Vendrame (Team Jayco AlUla), galvanizzato dal quinto posto di ieri e da un buon inzio di stagione. Avversari temibili potrebbero essere Corbin Strong (NSN Cycling Team) e Alessandro Tonelli (Team Polti VisitMalta).

OA Sport vi offre, dunque, la DIRETTA LIVE testuale della terza tappa della Tirreno-Adriatico 2026, 61esima edizione della corsa. L’inizio è previsto per le 10.40. Buon divertimento!