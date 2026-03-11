LIVE Trento-PGE Varsavia, Champions League volley 2026 in DIRETTA: in palio il pass per i quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League maschile 2025-2026 di pallavolo tra Itas Trentino e PGE Project Warszaw. L’Itas Trentino torna davanti al proprio pubblico con un obiettivo preciso: completare il lavoro iniziato in Polonia e conquistare l’accesso ai quarti di finale di Champions League. I gialloblù affrontano nella gara di ritorno degli ottavi il PGE Projekt Warszawa, dopo aver espugnato la Torwar Hall all’andata con un prezioso successo per 3-2, maturato al termine di una sfida intensa e combattuta durata oltre due ore. Un risultato importante che garantisce un piccolo margine di vantaggio, ma che non chiude affatto i giochi in vista della seconda sfida.

La situazione della qualificazione è piuttosto semplice. Trento passerà il turno con qualsiasi vittoria, a prescindere dal punteggio finale. Se invece il Projekt dovesse imporsi 3-2, il passaggio del turno sarebbe deciso da un golden set di spareggio. In caso di successo polacco 3-0 o 3-1, sarebbero invece gli ospiti a qualificarsi per i quarti di finale. Chi riuscirà a superare questo turno affronterà un’altra formazione della PlusLiga, il Bogdanka LUK Lublin, ulteriore conferma della grande competitività del volley polacco ai massimi livelli europei.

La gara di andata ha offerto uno spettacolo ricco di emozioni e continui cambi di inerzia. Trento aveva iniziato in modo travolgente, dominando il primo set con un netto 25-11, ma la reazione della squadra di casa non si è fatta attendere, con il Projekt capace di ristabilire subito la parità. Il momento chiave della partita è arrivato nel terzo parziale, quando i trentini sono riusciti a spuntarla 27-25 dopo un lungo punto a punto. Varsavia ha poi riportato la sfida al tie-break vincendo il quarto set, ma nel parziale decisivo la squadra di Marcelo Mendez ha ritrovato lucidità e precisione, chiudendo 15-8 e portando a casa una vittoria pesantissima in ottica qualificazione. Tra i protagonisti offensivi spicca Théo Faure, autore di 17 punti, ben affiancato da Daniele Lavia e dal centrale Flavio Gualberto, particolarmente incisivo a muro.

Il ritorno arriva però in una fase delicata della stagione per la formazione trentina. Nel weekend l’Itas ha infatti ceduto 1-3 a Civitanova in gara-1 dei quarti di finale dei playoff scudetto, un risultato che ha complicato la serie tricolore. A pesare resta soprattutto l’assenza di Alessandro Michieletto, fermo da oltre un mese per una frattura da stress a una costola. La mancanza dello schiacciatore azzurro, uno dei leader tecnici ed emotivi della squadra, obbliga lo staff a cercare nuove soluzioni offensive e maggiore continuità da parte degli altri attaccanti.

Dall’altra parte della rete il Projekt Warszawa arriva in Italia con la convinzione di poter ancora ribaltare la situazione. All’andata i polacchi hanno dimostrato di poter creare problemi soprattutto grazie alla potenza dell’opposto Linus Weber e all’esperienza dei laterali Bartosz Bednorz e Kévin Tillie, giocatori di alto livello internazionale e con un passato anche nel campionato italiano. In PlusLiga il Projekt sta disputando una stagione di grande spessore: la squadra allenata da Kamil Nalepka occupa infatti il secondo posto con 48 punti, alle spalle dello Zawiercie e davanti proprio al Lublin. La regia della formazione polacca è affidata al palleggiatore Jan Firlej, alla quarta stagione con il club, con l’esperto Michal Kozlowski pronto a dare una mano dalla panchina. Al centro agiscono Jakub Kochanowski e l’ucraino Yuriy Semenyuk, mentre nel reparto difensivo il riferimento è il libero Damian Wojtaszek, ormai una bandiera del club.

si parte alle ore 20.30!