LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita a Uchon, duello Vingegaard-Ayuso

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa della Parigi-Nizza 2026. La corsa partirà da Bourges con l’arrivo posto in quel di Uchon dopo 195 chilometri. I corridori si misureranno con il primo arrivo in salita di quest’edizione.

Il percorso di questa tappa prevede una prima sezione di 120 chilometri con un leggero sali e scendi ma senza vere difficoltà per i corridori. Negli ultimi 80 chilometri la tappa cambia faccia: il gruppo affronterà la Cote de la Croix des Cerisiers (6.2 km al 4.1% di pendenza media) seguita da una trentina di chilometri quasi completamente in discesa che porteranno allo sprint intermedio di Autun posto ai piedi della Cote de la Croix de la Liberation (4.7 km al 5.3% con gli ultimi 2.5 km al 7.3%. I corridori arriveranno così sulla salita finale lunga 8 chilometri e con una pendenza media del 4.5% con gli ultimi 1800 metri al 10.7%.

Gli occhi di tutti gli appassionati sono rivolti su Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a bike) al primo vero test di questa stagione. Il principale avversario del danese è lo spagnolo Juan Ayuso (Lidl – Trek) che torna in corsa dopo il successo alla Volta ao Algarve.

Attenzione anche a Oscar Onley (Ineos Grenadiers), Daniel Martinez (Red Bull – BORA – hansgrohe) e Lenny Martinez (Bahrain – Victorious). In casa Italia poche le speranze di essere protagonisti con Davide Piganzoli, Edoardo Affini e Damiano Caruso che potranno spendersi per i propri capitani.

La quarta tappa della Parigi-Nizza partirà da Bourges alle 12.25. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale integrale della frazione Bourges-Uchon con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!