Sinner-Fonseca oggi, ATP Indian Wells 2026: orario, tv, partite precedenti, streaming
Oggi, martedì 10 marzo, per quanto concerne l’ATP Masters 1000 di Indian Wells, in California (Stati Uniti), si disputeranno gli ottavi di finale del tabellone principale di singolare maschile: l’azzurro Jannik Sinner, numero 2 del seeding, affronterà il brasiliano Joao Fonseca.
L’incontro si disputerà sullo Stadium 1 e sarà il quarto dalle ore 19.00 italiane, ma si giocherà in ogni caso non prima delle 2.00 di mercoledì 11 marzo: si tratterà di una prima assoluta sul circuito maggiore, dato che non ci sono precedenti tra l’azzurro ed il sudamericano.
Il match tra Jannik Sinner e Joao Fonseca del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells, sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà assicurata da Sky Go, NOW e Tennis TV. La Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.
CALENDARIO ATP INDIAN WELLS OGGI
Martedì 10 marzo
Stadium 1 – Dalle ore 19.00 italiane
Aryna Sabalenka (Bielorussia, 1)-Naomi Osaka (Giappone, 16)
Non prima delle ore 21.00 italiane
Frances Tiafoe (Stati Uniti, 21)-Alexander Zverev (Germania, 4)
A seguire
Learner Tien (Stati Uniti, 25)-Alejandro Davidovich Fokina (Spagna, 18)
Non prima delle ore 2.00 italiane di mercoledì 11 marzo
Jannik Sinner (Italia, 2)-Joao Fonseca (Brasile) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena
PROGRAMMA ATP INDIAN WELLS: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena.
Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.
Diretta Live testuale: OA Sport.