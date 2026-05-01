Charles Leclerc vola nelle prove libere a Miami, problemi per Mercedes. Verstappen in crescita

Dopo oltre un mese di pausa si riparte con il miglior tempo di Charles Leclerc nella prima e unica sessione di prove libere del weekend Sprint di Miami, valevole come quarta tappa del Mondiale 2026 di Formula Uno. C’era grande curiosità per rivedere in azione i protagonisti del circus dopo le modifiche regolamentari introdotte dalla FIA e soprattutto dopo i tanti sviluppi portati da molte squadre sul circuito della Florida, ed in effetti la FP1 ha fornito delle indicazioni abbastanza interessanti.

Segnali positivi per la Ferrari, presentatasi in pista con una SF-26 profondamente rinnovata che ha consentito a Leclerc di trovare fin da subito un buon passo a Miami realizzando la miglior prestazione assoluta nella simulazione di qualifica con gomme soft in 1’29″310. Il monegasco della Rossa ha preceduto di 297 millesimi la Red Bull (sicuramente in ripresa rispetto a Shanghai e Suzuka) di Max Verstappen e di 448 millesimi la McLaren di Oscar Piastri, che si sono attestati rispettivamente in seconda e terza piazza.

Quarto posto a 0.467 dal vicino di box per Lewis Hamilton, meno competitivo rispetto a Charles almeno in questo turno di prove libere, mentre bisogna scendere alla quinta e sesta posizione per trovare le Mercedes. Kimi Antonelli ha disputato un’ottima sessione, risultando il più veloce con gomme dure ma non potendo montare le soft per un problema di affidabilità alla batteria della sua power unit, mentre George Russell ha “litigato” costantemente con il set-up della sua W17 chiudendo dietro al giovane bolognese nonostante due mescole di vantaggio (soft contro hard).

Attenzione però anche alla McLaren, con il campione del mondo in carica Lando Norris che ha dimostrato un gran potenziale non riuscendo a completare un time-attack pulito con le gomme morbide ma raccogliendo dei dati incoraggianti per il prosieguo del weekend dopo il pacchetto di aggiornamenti introdotto dal team di Woking in Florida.

CLASSIFICA FP1 GP MIAMI F1 2026

1 Charles Leclerc Ferrari 1:29.310

2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.297

3 Oscar Piastri McLaren +0.448

4 Lewis Hamilton Ferrari +0.467

5 Kimi Antonelli Mercedes +0.769

6 George Russell Mercedes +0.790

7 Lando Norris McLaren +0.898

8 Pierre Gasly Alpine +1.277

9 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.563

10 Carlos Sainz Williams +1.620

11 Franco Colapinto Alpine +1.705

12 Alexander Albon Williams +1.714

13 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.781

14 Gabriel Bortoleto Audi +1.801

15 Nico Hulkenberg Audi +2.285

16 Esteban Ocon Haas F1 Team +2.325

17 Liam Lawson Racing Bulls +2.338

18 Sergio Perez Cadillac +2.737

19 Fernando Alonso Aston Martin +3.283

20 Valtteri Bottas Cadillac +3.452

21 Arvid Lindblad Racing Bulls +3.552

22 Lance Stroll Aston Martin +3.649