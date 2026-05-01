Sport in tv oggi (venerdì 1° maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 1° maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul torneo di tennis a Madrid. Jannik Sinner, approdato in semifinale, affronterà il francese Arthur Fils, mettendo nel mirino il pass per l’atto conclusivo. Un torneo che mai è stato conquistato dall’altoatesino. Inizierà anche il week end della F1 a Miami, dopo una pausa di cinque settimane legata alla cancellazione dei due round in Bahrain e in Arabia Saudita per le tensioni geopolitiche.

Spazio poi ai Mondiali 2026 di curling di doppio misto. La coppia formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner se la vedranno nel playoff contro il Giappone per meritarsi l’approdo alle semifinali, in programma sempre quest’oggi. In primo piano il Setterosa nella World Cup di pallanuoto femminile e tanto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 1° maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 1° maggio

04:00 Nuoto artistico, Coppa del Mondo 2026 a Xi’an: prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

04:00 Tuffi, Super Final 2026 a Pechino: prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

09:00 Judo, Grand Slam Dushanbe 2026: prima giornata (fase eliminatoria) – Diretta streaming su Judo Tv.

09:00 Nuoto di fondo, Coppa del Mondo 2026 a Golfo Aranci: 10 km maschile – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

10:00 Badminton, Thomas & Uber Cup Finals Horsens 2026: quarti di finale – Nessuna copertura tv/streaming.

10:00 Curling, Mondiali 2026 doppio misto: Italia vs Giappone – Diretta streaming su The Curling Channel (a pagamento).

10:00 Mountain Bike, UCI World Serie 2026: xcc elite donne – Diretta streaming su Eurosport2 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.

10:20 Superbike, GP Ungheria 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10:30 Equitazione, Global Champions League 2026 a Shanghai: prima giornata – Diretta streaming su GCTV e DAZN.

10:55 Mountain Bike, UCI World Serie 2026: xcc elite uomini – Diretta streaming su Eurosport2 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.

11:00 Tennistavolo, Mondiali 2026: quarta giornata – Diretta streaming sul canale Youtube World Table Tennis.

11:19 Ciclismo, Giro di Turchia 2026: sesta tappa – Diretta streaming dalle 13:30 su Eurosport2 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.

11:40 Ciclismo, Eschborn-Frankfurt 2026 – Diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

12:00 Nuoto di fondo, Coppa del Mondo 2026 a Golfo Aranci: 10 km femminile – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

12:00 Tennis, Challenger Cagliari 2026: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su DAZN.

(Arnaldi vs Borges 1° match e inizio alle 12:00; Cadenasso vs de Jong 2° match e inizio programma alle 12:00; Berrettini vs Hurkacz 3° match e inizio programma alle 12:00)

13:30 Tennis, ATP Madrid 2026: semifinali doppio – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

13:35 Ciclismo, Giro di Romandia 2026: terza tappa – Diretta streaming dalle 15:45 su Eurosport2 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.

14:00 Judo, Grand Slam Dushanbe 2026: prima giornata (Final Block) – Diretta streaming su Judo Tv.

14:30 Golf, Miami Championship 2026: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.

15:00 Calcio, Serie B 2026: giornata 37 – Diretta streaming su DAZN e su LAB Channel.

15:00 Superbike, GP Ungheria 2026: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

16:00 Tennis, ATP Madrid 2026: prima semifinale (Sinner vs Fils) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 17:55, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

18:00 Golf, PGA Tour Championships 2026: seconda giornata The Tradition 2026 – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.

18:00 F1, GP Miami 2026: prove libere – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

19:00 Curling, Mondiali 2026 doppio misto: semifinali – Diretta streaming su The Curling Channel.

19:30 Pallanuoto femminile, Serie A1 2026: Civitavecchia vs Genova – Nessuna copertura tv/streaming.

20:00 Tennis, ATP Madrid 2026: seconda semifinale (Zverev vs Blockx) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 22:00, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

20:15 Pallanuoto femminile, World Cup 2026: Italia vs Grecia – Diretta streaming su Recast TV (a pagamento).

20:45 Calcio, Serie A 2026: Pisa vs Lecce – Diretta tv su DAZN1 (214); in streaming su DAZN.

20:45 Basket, Eurolega 2026: Real Madrid vs Hapoel Tel Aviv – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

21:00 Calcio, Premier League 2026: Leeds vs Burnley – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.

21:00 Calcio, Liga 2026: Girona vs Maiorca – Diretta streaming su DAZN.

22:30 F1, GP Miami 2026: Sprint Qualifying – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

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