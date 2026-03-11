LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Courchevel 2026 in DIRETTA: tornano Franzoni e Paris

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa di Courchevel (Francia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2026. Inizia il lungo fine settimana sulle nevi francesi che andrà a chiudere il programma prima delle attesissime Finali di Lillehammer. Rivedremo in azione (alle ore 10.45) Dominik Paris e Giovanni Franzoni che, dopo le medaglie conquistate ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, vogliono chiudere nel migliore dei modi anche in Coppa del Mondo.

Sulla pista denominata L’Éclipse si inizierà con la prima delle due prove cronometrate, che sarà replicata nella giornata di domani. A partire da venerdì 13 marzo, invece, si inizierà a fare sul serio con il primo dei due superG. Si gareggerà alle ore 11.00 con la gara che avrà valenza come recupero di quella che non si è potuta disputare a Garmisch-Partenkirche. Sabato 14 marzo, sempre alle ore 11.00, sarà la volta della discesa, mentre domenica 15 marzo si chiuderà il programma con il secondo superG, questa volta alle ore 10.45.

Arriviamo all’evento con la Sfera di Cristallo già ampiamente consegnata nelle mani di Marco Odermatt. Il fuoriclasse elvetico, infatti, sta dominando la scena con 1530 punti contro i 958 di Lucas Pinheiro Braathen ed gli 844 di Atle Lie McGrath. Quarto Henrik Kristoffersen a quota 771, quinto Loic Meillard con 763, subito davanti a Franjo von Allmen ccon 664. Nono Giovanni Franzoni con 514 punti. Anche nella classifica di specialità Marco Odermatt è saldamente al comando con 610 punti contro i 435 di Franjo von Allmen, quindi Dominik Paris terzo con 325, Giovanni Franzoni quarto con 274 e Florian Schieder con 251.

La prima prova della discesa di Courchevel andrà in scena alle ore 10.45.